Зеленский и лидеры G7 с Трампом собрались на специальное заседание в Эвиане
Киев • УНН
Зеленский принимает участие в сессии G7 в Эвиане. Он сидит за одним столом с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном во время специального заседания.
Лидеры "Группы семи" и Президент Украины Владимир Зеленский собрались на специальную сессию в рамках саммита G7 во французском Эвиане, о чем свидетельствуют кадры с места события, пишет УНН.
Детали
Зеленского ранее сегодня по прибытии на саммит встретил президент председательствующей в G7 Франции Эммануэль Макрон.
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После этого и проходит специальное заседание G7 - Украина с участием Президента.
Как видно из кадров с заседания, участие в нем принимает и президент США Дональд Трамп. Трамп и Зеленский за столом находились по обе стороны от Макрона.
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