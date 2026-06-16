Зеленский и лидеры G7 с Трампом собрались на специальное заседание в Эвиане

Лидеры "Группы семи" и Президент Украины Владимир Зеленский собрались на специальную сессию в рамках саммита G7 во французском Эвиане, о чем свидетельствуют кадры с места события, пишет УНН.

Детали

Зеленского ранее сегодня по прибытии на саммит встретил президент председательствующей в G7 Франции Эммануэль Макрон.

Зеленский прибыл на саммит G7 — его встретил Макрон

После этого и проходит специальное заседание G7 - Украина с участием Президента.

Как видно из кадров с заседания, участие в нем принимает и президент США Дональд Трамп. Трамп и Зеленский за столом находились по обе стороны от Макрона.

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