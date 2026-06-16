Зеленский прибыл на саммит G7 — его встретил Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 во французском Эвиане, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон, о чем свидетельствует трансляция с места события, пишет УНН.

Детали

Оба лидера обменялись объятиями и рукопожатием при встрече и провели короткие переговоры на ходу.

Сегодня ожидается участие Президента в специальном заседании G7 - Украина.

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Кроме того, запланированы двусторонние встречи с участниками саммита: канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Канады Марком Карни, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Великобритании Киром Стармером. А также другие встречи, сообщали в ОП.

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