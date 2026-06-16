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Союзники на саммите G7 будут склонять Трампа к более жесткой линии против РФ, но испытывают беспокойство — Politico

Киев • УНН

 • 5004 просмотра

На саммите G7 союзники будут убеждать Трампа усилить давление на РФ ради мира. Президент США взамен может рассматривать вариант переговоров с Путиным без помощи Европы.

Союзники на саммите G7 будут склонять Трампа к более жесткой линии против РФ, но испытывают беспокойство — Politico

Союзники Украины попытаются убедить президента США Дональда Трампа на саммите G7 сегодня, что более жесткая линия в отношении москвы является самым быстрым способом положить конец войне рф против Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Союзники Киева сделают все возможное, чтобы убедить Дональда Трампа на сегодняшнем саммите G7, что жесткая позиция в отношении москвы – это самый надежный способ прекратить войну между россией и Украиной", по словам чиновников и дипломатов, проинформированных о подготовке к саммиту.

Президент США сигнализировал о возобновлении интереса к переговорам по урегулированию между россией и Украиной, когда он, улыбаясь, прибыл на важную встречу в Эвиане. "Но это вызывает обеспокоенность среди чиновников ЕС, стремящихся привлечь Вашингтон к своей стратегии", пишет издание.

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"Украина будет доминировать на сегодняшнем саммите, на фоне того, как лидеры встретятся с Президентом Владимиром Зеленским на двухчасовой сессии, посвященной тому, что нужно Киеву для продолжения самозащиты и как решить конфликт", отмечает издание.

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Накануне встречи как украинские, так и европейские чиновники подчеркнули, что их цель на G7 – согласовать с Вашингтоном лучший способ прекращения боевых действий. "Важно, чтобы другие страны G7, в частности Соединенные Штаты… не ухудшали свою позицию по Украине", – заявил на прошлой неделе журналистам чиновник из офиса президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник четко дала понять, как ЕС видит ситуацию: больше средств для Украины, больше давления на россию. "Европа продолжает свою непоколебимую поддержку Украины", – сказала она, отметив, что кредит блока в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Украины в финансировании на этот и следующий год. "Что касается остальной трети, нам нужно, чтобы партнеры Украины активизировались", - указала она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздно вечером объявил, что Великобритания вводит новые энергетические санкции против россии, направленные против незаконного "теневого флота" москвы. Она также заключила соглашение о поставках для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет.

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Между тем Макрон подчеркнул свое требование, чтобы европейцы имели место за столом переговоров в любых будущих переговорах с россией. "Правильный вид переговоров – это когда Украина и россия сидят за столом переговоров, а европейцы и американцы – рядом", – сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

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Но Трамп не проявил особого интереса к давлению на россию, замечает издание. Фактически, он ослабил санкции, в то время как Европа их ужесточила. Он также не хочет посылать больше денег Украине, отмечает издание.

"Его недавнее обращение к российскому президенту владимиру путину – они провели почти часовой разговор в воскресенье – и перспектива того, что он отправит переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в москву, вызывают опасения, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы", - говорится в публикации.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал изданию, что "единственный человек на планете… который может объединить две стороны и попытаться договориться о прекращении этой войны – это Дональд Трамп".

"Суть: G7 – это одно из немногих мест, где западные державы все еще могут попытаться объединиться как блок и продемонстрировать общую цель. Но Трамп может легко разрушить любую надежду на единство - и Украина вполне может стать спусковым крючком", - подытоживается в публикации.

Юлия Шрамко

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