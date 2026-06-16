Союзники на саммите G7 будут склонять Трампа к более жесткой линии против РФ, но испытывают беспокойство — Politico

Союзники Украины попытаются убедить президента США Дональда Трампа на саммите G7 сегодня, что более жесткая линия в отношении москвы является самым быстрым способом положить конец войне рф против Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Союзники Киева сделают все возможное, чтобы убедить Дональда Трампа на сегодняшнем саммите G7, что жесткая позиция в отношении москвы – это самый надежный способ прекратить войну между россией и Украиной", по словам чиновников и дипломатов, проинформированных о подготовке к саммиту.

Президент США сигнализировал о возобновлении интереса к переговорам по урегулированию между россией и Украиной, когда он, улыбаясь, прибыл на важную встречу в Эвиане. "Но это вызывает обеспокоенность среди чиновников ЕС, стремящихся привлечь Вашингтон к своей стратегии", пишет издание.

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"Украина будет доминировать на сегодняшнем саммите, на фоне того, как лидеры встретятся с Президентом Владимиром Зеленским на двухчасовой сессии, посвященной тому, что нужно Киеву для продолжения самозащиты и как решить конфликт", отмечает издание.

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Накануне встречи как украинские, так и европейские чиновники подчеркнули, что их цель на G7 – согласовать с Вашингтоном лучший способ прекращения боевых действий. "Важно, чтобы другие страны G7, в частности Соединенные Штаты… не ухудшали свою позицию по Украине", – заявил на прошлой неделе журналистам чиновник из офиса президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник четко дала понять, как ЕС видит ситуацию: больше средств для Украины, больше давления на россию. "Европа продолжает свою непоколебимую поддержку Украины", – сказала она, отметив, что кредит блока в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей Украины в финансировании на этот и следующий год. "Что касается остальной трети, нам нужно, чтобы партнеры Украины активизировались", - указала она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздно вечером объявил, что Великобритания вводит новые энергетические санкции против россии, направленные против незаконного "теневого флота" москвы. Она также заключила соглашение о поставках для украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет.

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Между тем Макрон подчеркнул свое требование, чтобы европейцы имели место за столом переговоров в любых будущих переговорах с россией. "Правильный вид переговоров – это когда Украина и россия сидят за столом переговоров, а европейцы и американцы – рядом", – сказал он в интервью французскому телеканалу TF1.

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Но Трамп не проявил особого интереса к давлению на россию, замечает издание. Фактически, он ослабил санкции, в то время как Европа их ужесточила. Он также не хочет посылать больше денег Украине, отмечает издание.

"Его недавнее обращение к российскому президенту владимиру путину – они провели почти часовой разговор в воскресенье – и перспектива того, что он отправит переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в москву, вызывают опасения, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы", - говорится в публикации.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал изданию, что "единственный человек на планете… который может объединить две стороны и попытаться договориться о прекращении этой войны – это Дональд Трамп".

"Суть: G7 – это одно из немногих мест, где западные державы все еще могут попытаться объединиться как блок и продемонстрировать общую цель. Но Трамп может легко разрушить любую надежду на единство - и Украина вполне может стать спусковым крючком", - подытоживается в публикации.