Зеленский сегодня в Эвиане на саммите G7 - что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во французском Эвиане, где примет участие в саммите G7. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.

Детали

Как сообщил пресс-секретарь, ожидается короткая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего — участие в специальном заседании G7 - Украина.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи с участниками саммита: канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Канады Марком Карни, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Великобритании Киром Стармером. А также другие встречи.

Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters