Зеленский сегодня в Эвиане на саммите G7 - что на повестке дня
Киев • УНН
Зеленский сегодня во Франции на саммите G7 для участия в спецзаседании. Среди прочих запланированы встречи с Макроном, Мерцем, Карни, Георгиевой и Стармером.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во французском Эвиане, где примет участие в саммите G7. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.
Детали
Как сообщил пресс-секретарь, ожидается короткая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего — участие в специальном заседании G7 - Украина.
Кроме того, запланированы двусторонние встречи с участниками саммита: канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Канады Марком Карни, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Великобритании Киром Стармером. А также другие встречи.
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters13.06.26, 18:55 • 64488 просмотров