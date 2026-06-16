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Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года

Киев • УНН

 • 1936 просмотра

Правительство прогнозирует курс 51,5 гривны за доллар и рост зарплат до 2029 года. Бюджетная декларация предусматривает увеличение госдолга и дефицита.

Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года

Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает, при оптимистическом сценарии, постепенное ослабление гривны - до 51,5 грн/$ на конец 2029-го, сообщила нардеп из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

По ее словам, Бюджетную декларацию на следующие три года в присутствии Премьер-министра и всего правительства представил совету коалиции министр финансов Сергей Марченко. Встреча состоялась по инициативе Юлии Свириденко, указала она.

"Бюджетная декларация предусматривает два сценария: окончание войны и продолжение войны", - сообщила нардеп.

Курс гривны

По ее данным, в базовом сценарии (окончание войны) инфляция в 2027 году составит 8,9%, а курс доллара на конец того года будет 48,3 грн.

Даже в оптимистический сценарий правительства закладывается постепенное ослабление гривны: среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году. На конец 2029 года доллар будет стоить 51,5 грн

- отметила Василевская-Смаглюк.

Также Василевская-Смаглюк перечислила определенные правительством приоритеты Бюджетной декларации на 2027-2029 годы.

"Министерство финансов презентовало ключевые приоритеты Бюджетной декларации на 2027-2029 годы. Основной акцент сделан на сохранении социальной поддержки граждан, повышении социальных стандартов и подготовке к новым вызовам в процессе восстановления страны", - указала нардеп.

По ее словам, среди главных приоритетов:

  • сохранение расходов, предусмотренных бюджетом 2026 года, в частности финансирование программ скрининга, питания учащихся, оплаты труда учителей и мероприятий демографического развития;
    • повышение социальных стандартов и гарантий темпами, опережающими инфляцию. В частности, прогнозируется рост:
      1. минимальной заработной платы: в 2027 году — на 10,4%; в 2028 году — на 8,7%; в 2029 году — на 7,1%;
        1. прожиточного минимума: в 2027 году — на 10,9%; в 2028 году — на 8,9%; в 2029 году — на 7,1%.
          • реализация новых государственных политик для решения ключевых задач при формировании бюджетов последующих лет в зависимости от сценария развития ситуации в сфере безопасности и экономики.

            Бюджетная декларация, отметила она, является основным среднесрочным документом бюджетного планирования и определяет ориентиры для формирования государственного бюджета на ближайшие три года. По словам чиновников, главной задачей остается обеспечение устойчивости государственных финансов, социальной защиты граждан и создание условий для восстановления экономики Украины.

            Заимствования и потребность в международном финансировании

            "В следующем году также будем больше заимствовать. Рост государственного долга на конец 2026 года правительство ожидает на уровне 106,1% ВВП. В 2027 – 113%", - указала Василевская-Смаглюк.

            "Потребность Украины в международном финансировании в 2027 - 2 трлн 134,5 млрд грн. Это должна быть международная помощь от G7, ЕС, Всемирного Банка, Великобритании, МВФ и с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов рф", - добавила она.

            Дефицит и расходы бюджета

            По ее словам, в случае завершения активных боевых действий в этом году, правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует быстрое сокращение дефицита бюджета: 18,5% ВВП в 2026; 17,7% в 2027; 11,1% в 2028; 5,5% в 2029.

            Также она рассказала о планах по уменьшению расходов. "Правительство рассчитывает, что после улучшения ситуации с безопасностью потребность в военных расходах будет уменьшаться. Расходы бюджета должны достичь пика в 2027 году, а затем начать снижаться: 2026 год - 4,77 трлн грн; 2027 год - 5,05 трлн грн; 2028 год - 4,87 трлн грн; 2029 год - 4,55 трлн грн", - указала она.

            Рост ВВП

            Если удастся достичь мира в 2026 году, правительство, по ее словам, ожидает ускорения экономического роста: 2026 год +2,6% реального ВВП; 2027 год +4,5%; 2028 год +5,3%; 2029 год +6,7%.

            "Номинальный ВВП за этот период должен вырасти с 10,1 трлн грн в 2026 году до почти 15 трлн грн в 2029 году", - сообщила нардеп.

            Оплата труда и доплаты военным

            Василевская-Смаглюк также сообщила, что Премьер-министр Юлия Свириденко указала, что "доплата к зарплатам военным - плюс 10 тыс. грн для тыловых специалистов должна быть продолжена и в следующем году".

            Также, по ее словам, "Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что имела встречу с Президентом Владимиром Зеленским, который поднял вопрос реформирования оплаты труда". "Полная реформа потребует около 320 млрд грн. Но, как говорит Свириденко, есть смысл начать эту дискуссию, чтобы первые пересмотры зарплат состоялись уже вскоре. В планах правительства – также рост минимальной зарплаты. В течение трех лет прогнозируют ее повышение почти на 29%. (Сами цифры были чуть выше)", - указала нардеп.

            Юлия Шрамко

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