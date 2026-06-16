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Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Зеленский обсудил с G7 усиление ПВО и лицензии на антибаллистические системы. Партнеры предоставят энергопакет на зиму и помогут с восстановлением.

Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф

Страны G7 поддержали усиление ПВО Украины, давления на РФ и предоставление Украине энергопакета на зиму, а также с президентом США Дональдом Трампом обсуждали получение Украиной лицензий на производство антибаллистических систем и ракет, и "команды будут работать", сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам после специального заседания по Украине на саммите G7, пишет УНН.

Поддержка Украины

"Прежде всего я хочу сказать, что все поддерживают Украину. На мой взгляд, это очень важный сигнал, что все страны Семерки, и сегодня это было на протяжении нашего саммита, полностью поддерживают Украину. Все страны осудили удары по гражданской инфраструктуре, по нашим людям, по Лавре. Все видели, я показал некоторые фотографии соответствующих ударов, пожаров, как наши ребята абсолютно героически остановили огонь", - отметил Зеленский.

По его словам, "все осуждают, и все реально не понимают логику" агрессивной россии.

Давление на рф

"Все считают, что в любом случае надо останавливать войну. Это логично, все считают, что не видят желания со стороны россии, что она играет в игры, что она имеется в виду, прежде всего путин не хочет заканчивать, но надо заставить его. Прежде всего через санкции, это все страны говорили, и Канада, Британия, вы знаете, что Кир, я его поблагодарил, они остановили танкер теневого флота, и все страны будут этим заниматься, будут воплощать это в жизнь соответствующие шаги", - указал Президент.

ПВО и лицензии на антибаллистику

"Мы говорили о том, что нужно Украине, ПВО, все признают, все будут помогать, абсолютно вся Семерка будет работать и над тем, чтобы усилить нашу защиту, мы говорили и о системах, и о ракетах. Сейчас без деталей, об этом позже, можно больше деталей", - отметил Зеленский.

Далее я поднимал вопрос, мы говорили об этом с президентом Трампом, наши команды будут работать, дай Бог получится в этот раз, нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет

- подчеркнул Зеленский.

Энергоподдержка на зиму

"Далее мы говорили об энергетическом пакете, и здесь президент Франции поднимал этот вопрос. Мы все понимаем и Урсула, и Антониу, нужны дополнительные средства, чтобы физически закрыть наши объекты, ПВО, об этом я сказал. Дизель, газ, бензин, то что нам нужно на зиму, если до этого не закончится война, и будет дефицит, то все партнеры будут поддерживать", - указал Зеленский.

"Такой зимний пакет, я его назвал, объяснил детально, что нам нужно, все страны сказали, будут нас поддерживать. И Япония, и Германия, и все остальные участники, которые были сегодня на саммите", - добавил он.

Восстановление саркофага на ЧАЭС и Лавры после российских ударов

Также, по его словам, "отдельно Франция сказала, что понимает все опасные удары применения дронов российской федерацией и отстроит Франция саркофаг в Чернобыле".

"Я их поблагодарил за это, и отдельно хочу напомнить, что вчера..., и поблагодарить Швейцарию, у меня вечером была встреча с президентом, мы обсудили восстановление Лавры, и они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Спасибо, Швейцария, за такую инициативу и поддержку", - добавил он.

Движение в ЕС

"Что касается ЕС, все понимают, что Украина несмотря на войну, мы делаем шаги вперед, вся Семерка поддерживает наше членство в ЕС, и Урсула, и Антониу, все признают, что мы открыли кластер абсолютно справедливо, и все кластеры будут открыты, пока никаких торможений в этом процессе никто не видит, дай Бог, чтобы это было и дальше", - сказал Президент.

Drone Deal

"Мы будем работать над Drone Deal, это нравится, все признают наше лидерство, в поддержке Ближнего Востока, Мидл-иста, благодаря нашей экспертизе, мы будем делать с Канадой большую Drone Deal, и мы уже видим, как мидлстрайки и дальнобойные наши санкции, как они влияют на ограничение продажи энергоресурсов российской федерацией, у них есть большие проблемы, все признают, что им надо заканчивать срочно эту войну, иначе будет усиливаться помощь Украине еще", - отметил Зеленский.

Лидеры G7 согласились усилить ПВО для Украины и санкционное давление на РФ - СМИ16.06.26, 14:25 • 1576 просмотров

Юлия Шрамко

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