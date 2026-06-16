Лидеры G7 согласились усилить ПВО для Украины и санкционное давление на РФ - СМИ

Лидеры G7 "согласились усилить давление" на москву из-за энергетических санкций, о чем в комментарии СМИ сообщил дипломатический источник, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

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"Лидеры соглашаются усилить давление на россию, в частности через санкции в отношении нефти и газа", - сообщил Agence France-Presse во вторник дипломатический источник после заседания в Эвиане, посвященного Украине.

Они также "поддержат динамику [в пользу Киева на земле], предоставляя Украине средства противовоздушной обороны, средства лучшей защиты, средства консолидации достижений", – добавил этот источник.

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