Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN

Президент Украины Владимир Зеленский уважает как бывшего министра обороны Михаила Федорова, так и экс-главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку оба признают, что дальнобойные удары по России — «это не про одного человека», а это общие усилия, при этом операции возглавляют секретная служба, разведывательные подразделения и солдаты на местах. Об этом глава государства сказал в интервью CNN, сообщает УНН.

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По словам Зеленского, он не хочет, чтобы внутренние разногласия между чиновниками влияли на принятие военных решений.

У меня нет времени на переговоры. Послушайте, у меня нет времени выслушать одну сторону, а затем выслушать другую, потому что две стороны не готовы встречаться ежедневно. И мне не нужно выяснять, кто прав, а кто нет - сказал Зеленский.

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Контекст

15 июля Владимир Зеленский сообщил, что решил освободить Михаила Федорова от должности министра обороны. На его место был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить главкома ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ, указав, что передает преемнику "армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления".

На этом фоне Зеленский предложил Федорову "достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие".

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