Экс-министр обороны Федоров может баллотироваться в президенты Украины - The Times

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может принять участие в будущих президентских выборах на Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Как говорится в публикации, Владимир Зеленский уволил министра обороны, который пробыл на должности шесть месяцев, из-за разногласий между Федоровым и Александром Сырским, уже бывшим главкомом ВСУ.

Однако это решение получило гораздо более широкий резонанс, чем просто кадровое решение, и погрузило правительство Украины в кризис именно в тот момент, когда, казалось, ситуация в борьбе против России складывалась в ее пользу. В среду вечером Зеленский созвал депутатов на встречу в президентском дворце. К тому моменту в столице Киеве и других городах уже проходили массовые протесты с требованием к президенту отменить свое решение; участники держали плакаты с надписями "Руки прочь от Федорова" и "Прекратите саботировать победу"