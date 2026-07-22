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Экс-министр обороны Федоров может баллотироваться в президенты Украины - The Times

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Михаил Федоров, уволенный с должности министра обороны из-за разногласий с Сырским, получил предложения от Palantir. По данным соцопросов, ему доверяют больше украинцев, чем Зеленскому.

Экс-министр обороны Федоров может баллотироваться в президенты Украины - The Times

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может принять участие в будущих президентских выборах на Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Подробности

Как говорится в публикации, Владимир Зеленский уволил министра обороны, который пробыл на должности шесть месяцев, из-за разногласий между Федоровым и Александром Сырским, уже бывшим главкомом ВСУ.

Однако это решение получило гораздо более широкий резонанс, чем просто кадровое решение, и погрузило правительство Украины в кризис именно в тот момент, когда, казалось, ситуация в борьбе против России складывалась в ее пользу. В среду вечером Зеленский созвал депутатов на встречу в президентском дворце. К тому моменту в столице Киеве и других городах уже проходили массовые протесты с требованием к президенту отменить свое решение; участники держали плакаты с надписями "Руки прочь от Федорова" и "Прекратите саботировать победу"

- говорится в сообщении.

Также в материале говорится о том, что Федоров после отставки получил ряд предложений о работе, в частности от гендиректора американской технологической компании Palantir Алекса Карпа.

Также издание со ссылкой на соцопрос Киевского международного института социологии за прошлый месяц отмечает, что экс-министру обороны доверяют больше украинцев, чем президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним

Экс-министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Михаил Федоров
Киевский международный институт социологии
Таймс
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Киев