Экс-министр обороны Федоров может баллотироваться в президенты Украины - The Times
Киев • УНН
Михаил Федоров, уволенный с должности министра обороны из-за разногласий с Сырским, получил предложения от Palantir. По данным соцопросов, ему доверяют больше украинцев, чем Зеленскому.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров может принять участие в будущих президентских выборах на Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
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Как говорится в публикации, Владимир Зеленский уволил министра обороны, который пробыл на должности шесть месяцев, из-за разногласий между Федоровым и Александром Сырским, уже бывшим главкомом ВСУ.
Однако это решение получило гораздо более широкий резонанс, чем просто кадровое решение, и погрузило правительство Украины в кризис именно в тот момент, когда, казалось, ситуация в борьбе против России складывалась в ее пользу. В среду вечером Зеленский созвал депутатов на встречу в президентском дворце. К тому моменту в столице Киеве и других городах уже проходили массовые протесты с требованием к президенту отменить свое решение; участники держали плакаты с надписями "Руки прочь от Федорова" и "Прекратите саботировать победу"
Также в материале говорится о том, что Федоров после отставки получил ряд предложений о работе, в частности от гендиректора американской технологической компании Palantir Алекса Карпа.
Также издание со ссылкой на соцопрос Киевского международного института социологии за прошлый месяц отмечает, что экс-министру обороны доверяют больше украинцев, чем президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним
Экс-министр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины.