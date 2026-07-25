Министр обороны Италии предложил Федорову стать своим советником
Киев • УНН
Гвидо Крозетто позвонил Михаилу Федорову после его увольнения и предложил работать советником в Риме. Итальянский министр высоко оценил вклад Федорова в развитие военных технологий.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что после освобождения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины предложил ему работать своим советником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам Крозетто, он связался с Федоровым уже на следующий день после его отставки.
"Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?" – сказал итальянский министр.
Он отметил, что Федоров был "тронут" таким предложением и воспринял его как "проявление уважения и дружбы".
Крозетто также высоко оценил вклад бывшего украинского министра в развитие военных технологий. По его словам, Федоров стал одним из тех, кто коренным образом изменил современные подходы к ведению войны, помогая Украине сначала сдержать российское вторжение, а затем перехватить инициативу благодаря внедрению инновационных решений на поле боя.
Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям23.07.26, 14:36 • 7206 просмотров