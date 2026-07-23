Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера по военным инновациям

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил экс-министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, пишет УНН.

Я предложил ему несколько должностей, (...) последняя должность - вице-премьер-министр Украины по военным инновациям, и это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Минобороны, с Главкомом нашей армии, и с Генштабом, и безусловно с Президентом Украины (…) Мы должны делать это каждый день. Я предложил ему это