Зеленский предложил Федорову "достойную позицию во власти"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову «достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», передает УНН.

Была еще сегодня у меня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Безопасностная компетенция Евгения Хмары, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки «Альфы» говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это нужно