Зеленский предложил Федорову "достойную позицию во власти"
Киев • УНН
Президент Зеленский предложил Михаилу Федорову должность, которая объединит технологическую составляющую государства. Нардеп Железняк предполагает, что это может быть вице-премьер по милтеху или советник Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову «достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», передает УНН.
Была еще сегодня у меня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие. Безопасностная компетенция Евгения Хмары, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки «Альфы» говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это нужно
Добавим
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, «достойной позицией» для Федорова может стать должность «либо вице-премьера по милтеху, либо советника Президента по этому вопросу».
Напомним
В Украине проходили протесты из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Активисты требовали не только вернуть Федорова в Минобороны, но и заменить Главкома ВСУ.