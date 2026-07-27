ГУР установило подразделение рф, которое нанесло удар по супермаркету АТБ в Чернигове

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило российское подразделение, которое нанесло удар реактивным беспилотником по супермаркету АТБ в Чернигове 26 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

По данным украинской разведки, удар по гражданскому объекту нанесли военнослужащие боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "каскад", входящей в состав военно-космических сил РФ.

Запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету совершили московиты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "каскад" - сообщили в ГУР.

В разведке отметили, что реактивный беспилотник "герань-4", оборудованный видеокамерой, был запущен с дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области. В настоящее время продолжается установление непосредственных исполнителей атаки и других причастных к военному преступлению.

По информации ГУР, бригада "ГРОМ каскад" специализируется на ударах дальнобойными беспилотниками, в том числе по гражданской инфраструктуре Украины. В разведке также отметили, что это подразделение комплектуется представителями так называемой "элитной" касты РФ – чиновниками, депутатами и другими должностными лицами, которые заключают краткосрочные контракты и получают статус участников войны, не находясь непосредственно в зоне боевых действий.

В ГУР напомнили, что еще в прошлом году обнародовали данные командира бригады "ГРОМ каскад" – руслана негруба.

Напомним

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове.

Спасатели завершили работы после удара. В результате погибли два человека, среди которых 9-летняя девочка, 25 человек ранены.