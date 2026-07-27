Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен

Последняя неделя июля может стать одной из самых насыщенных этим летом. О том, что ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 27 июля по 2 августа специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Главным событием станет полнолуние в Водолее 29 июля, которое символически подводит итоги предыдущего периода и побуждает пересмотреть планы на будущее.

Именно вокруг полнолуния объединяются главные астрологические тенденции недели:

соединение Солнца с Юпитером во Льве;

напряженное взаимодействие с Плутоном;

начало ретроградного движения Сатурна;

влияние Большой трапеции медленных планет.

"В астрологической традиции такая комбинация считается периодом переоценки целей, ответственности и жизненных приоритетов", - говорит астролог Ксения Базиленко.

Время проверить свои возможности

С 29 июля Сатурн начинает ретроградное движение в знаке Овна до 10 декабря.

Базиленко объясняет, что с точки зрения астрологии, этот период связывают с возвращением к незавершенным делам, пересмотром ранее принятых решений и ответственности за собственный выбор.

Особого внимания могут потребовать вопросы личной инициативы, лидерства и дисциплины. Это удачное время, чтобы честно оценить свои возможности, завершить старые дела и исправить ошибки, прежде чем двигаться дальше.

Одновременно Солнце приближается к соединению с Юпитером во Льве. А это означает стремление к личному развитию, желание заявить о себе и реализовать масштабные идеи, а также взять на себя новые обязанности. Но следует учитывать баланс между амбициями и возможностями, ведь есть шанс переоценить свои силы.

Борьба за власть и изменения в мировой политике

"Одной из самых напряженных конфигураций недели станет взаимодействие Солнца и Юпитера в противостоянии с Плутоном. В мунданной астрологии подобные аспекты традиционно связывают с темами власти, авторитета, конкуренции и борьбы за влияние. В этот период могут активнее обсуждаться вопросы государственного управления, кадровых изменений или пересмотра стратегических решений", - объясняет Ксения Базиленко.

На личном уровне этот аспект может побудить к переоценке собственных целей, способов достижения успеха и отношения к ответственности.

"Чрезмерная самоуверенность или нежелание слышать других могут усложнять взаимопонимание, тогда как готовность к конструктивному диалогу способна принести лучшие результаты", - подчеркнула астролог.

Мир продолжает меняться

Фоном всей недели, по словам Ксении Базиленко, остается Большая трапеция с участием медленных планет.

"В астрологической традиции такие конфигурации рассматривают как символ долгосрочных изменений, которые происходят не мгновенно, а постепенно меняют устоявшиеся процессы. Именно поэтому события этого периода могут восприниматься не как случайные, а как часть более длительного этапа трансформации. Это может касаться как личных решений, так и более широких общественных процессов", - объясняет астролог.

Полнолуние в Водолее – главное событие недели. Отпустить прошлое и выбрать будущее

Кульминацией недели, по словам астролога, станет полнолуние в Водолее 29 июля.

"С точки зрения астрологии, полнолуние на оси Лев – Водолей символически поднимает вопрос баланса между личными желаниями и интересами общества, между привычным прошлым и будущим, которое только начинает формироваться", - объясняет Ксения Базиленко.

По ее словам, это может стать подходящим моментом для переоценки собственных целей, социального круга, командной работы и долгосрочных планов. Некоторые решения или осознания, которые появятся в этот период, могут определить направление развития на ближайшие месяцы.

Поскольку полнолуние будет происходить на фоне влияния Плутона, в астрологической традиции этот период связывают со стремлением к большей открытости и честности.

"Может появиться желание отказаться от ролей или моделей поведения, которые уже не соответствуют внутренним ценностям. Некоторые отношения, партнерства или профессиональные контакты могут пройти своеобразную проверку, а новые знакомства – оказаться перспективными", - считает астролог.

Эту неделю также можно рассматривать как своеобразную подготовку к августовскому сезону затмений, который, с точки зрения астрологии, нередко связывают с важными изменениями и новыми жизненными этапами.

То есть, как пояснила Ксения Базиленко, последняя неделя июля, с точки зрения астрологии, объединяет сразу несколько значимых астрологических факторов. Полнолуние в Водолее становится кульминацией этого периода, ретроградный Сатурн напоминает об ответственности и необходимости пересмотреть прошлые решения, а Солнце, Юпитер и Плутон акцентируют внимание на амбициях, личностном развитии и внутренних изменениях.

Овен

На первый план могут выйти вопросы личной жизни и эмоций. Если в последнее время вы откладывали разговор, на который давно не решались, сейчас самое время откровенно выразить свои чувства. Новые знакомства также могут оказаться гораздо более перспективными, чем кажется на первый взгляд.

Телец

Дом становится местом силы. Захочется больше уюта, стабильности и общения с родными. Хороший период для небольших изменений в жилище, семейных встреч или решения вопросов, которые давно требовали внимания.

Близнецы

Неделя обещает быть насыщенной событиями, новостями и встречами. Информация, которую вы случайно услышите или прочитаете, может изменить ваши дальнейшие планы. Если давно хотели начать обучение, заключить важную сделку или отправиться в короткое путешествие – сейчас для этого благоприятное время.

Рак

Финансовые вопросы потребуют большей внимательности. Могут открываться новые возможности для заработка, однако не спешите вкладывать деньги в рискованные проекты. Лучше сделать ставку на проверенные решения и долгосрочную стабильность.

Лев

Для вас это время, когда стоит позволить себе быть в центре внимания. Не скрывайте свои таланты, смело презентуйте новые идеи и не бойтесь проявлять инициативу. Сейчас закладывается фундамент будущих достижений.

Дева

В последнее время жизнь могла требовать от вас слишком много энергии. Сейчас именно тот момент, когда стоит позволить себе немного отдохнуть. Восстановление сил, духовные практики или даже короткий отпуск принесут больше пользы, чем непрерывная работа.

Весы

Впереди активный социальный период. Новые знакомства, встречи с друзьями или участие в совместных проектах могут неожиданно открыть новые перспективы. Не отказывайтесь от приглашений — среди них могут быть поистине судьбоносные.

Скорпион

Ваши успехи могут стать более заметными для окружения. Это хороший момент, чтобы укрепить профессиональный авторитет, заявить о своих достижениях или взяться за проект, который давно ждал своего часа.

Стрелец

Появится сильное желание сменить обстановку. Даже небольшое путешествие, новое обучение или знакомство с людьми других взглядов могут подарить вдохновение, которого давно не хватало.

Козерог

Некоторые события могут заставить по-новому взглянуть на вопросы доверия, финансов или личных границ. Не спешите делать выводы — иногда лучшие решения приходят после спокойного анализа.

Водолей

Полнолуние в вашем знаке может стать переломным моментом. Вы можете по-другому взглянуть на себя, свои отношения или планы на будущее. Интуиция сейчас работает особенно тонко, поэтому не игнорируйте собственные ощущения — именно они помогут сделать правильный выбор.

Рыбы

Бытовые дела могут потребовать больше внимания, чем обычно. Это хорошее время, чтобы упорядочить рабочий график, позаботиться о здоровье или пересмотреть свои повседневные привычки. Именно мелкие изменения сейчас способны принести наибольший результат.