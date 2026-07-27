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Румыния высылает российского дипломата из-за залета дронов, вызвала своего посла в РФ на консультации

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Румыния вызвала посла РФ и объявила нежелательным российского дипломата из-за нарушения воздушного пространства. Также отозван посол Румынии в РФ для консультаций.

Румыния высылает российского дипломата из-за залета дронов, вызвала своего посла в РФ на консультации

Румыния после сбития беспилотников над своей территорией вызвала посла РФ в Бухаресте и сообщила ему о высылке российского дипломата, сообщили в понедельник в МИД Румынии, добавив, что отозвали посла Румынии в России в Бухарест для консультаций, пишет УНН.

Детали

"По поручению министра иностранных дел, сегодня в штаб-квартиру Министерства иностранных дел был вызван посол Российской Федерации в Бухаресте. Вызов стал решительным ответом на неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии между 24 и 26 июля 2026 года, в ходе которых Вооруженные силы Румынии сбили три беспилотника, без разрешения проникших на национальную территорию", - указано в заявлении МИД Румынии.

Как отмечается, "российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на румынской территории, компоненты которого, по подтверждению официального расследования прокуратуры, имеют российское происхождение".

"В ходе встречи румынская сторона выразила решительный протест против этих незаконных и безответственных действий и подчеркнула четкое определение ответственности. - говорится в заявлении МИД Румынии. - Было подчеркнуто, что Российской Федерации абсолютно недопустимо и нетерпимо продолжать нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Румынская сторона подчеркнула, что Российская Федерация несет исключительную ответственность за все эти серьезные инциденты и за ухудшение региональной обстановки в сфере безопасности".

В ходе встречи послу России была вручена официальная вербальная нота, в которой сообщалось о решении объявить нежелательным члена миссии Российской Федерации в Бухаресте и требовалось от него покинуть территорию Румынии в течение 5 дней

- заявили в МИД Румынии.

И указали:

Кроме того, Министерство иностранных дел отозвало посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест для консультаций

"Румыния продолжит тесно координировать свои действия со своими союзниками и партнерами по НАТО и ЕС, оставаясь твердо настроенной на принятие всех необходимых мер для защиты национальной безопасности и своих граждан", - говорится в заявлении.

Румыния четвертый день подряд фиксирует залет дрона, поднимала два F-1627.07.26, 16:44 • 670 просмотров

Юлия Шрамко

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