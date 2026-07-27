Румыния четвертый день подряд фиксирует залет дрона, поднимала два F-16

В воздушное пространство Румынии четвертый день подряд залетел дрон, сообщили в Минобороны страны в понедельник, пишет УНН.

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"Воздушная тревога, объявленная сегодня, 27 июля, после вторжения беспилотника в национальное воздушное пространство, прекратилась в 10:09. Цель была обнаружена радиолокационной системой наблюдения Минобороны примерно в 36 километрах к востоку от Сулины, и два самолета F-16 с 86-й авиабазы Фетешть поднялись в воздух в 08:53 для мониторинга ситуации", - говорится в заявлении МО Румынии

Как указано, было оповещение населения в жудеце Тулча, сообщение RO-Alert было выдано в 08:47.

"Цель ненадолго вошла в национальное воздушное пространство, после чего пересекла речную границу в направлении Украины. Впоследствии на территории Украины было сообщено о взрывах", - сообщили в МО Румынии.

"Минобороны постоянно контролирует воздушную обстановку и информирует структуры Альянса в режиме реального времени о таких событиях", - указано в сообщении.

Накануне Минобороны Румынии сообщало о "третьем беспилотнике, сбитом самолетом F-16 румынских ВВС в течение трех дней подряд".

Румынский F-16 сбил третий российский беспилотник за последние дни