Румынский F-16 сбил третий российский беспилотник за последние дни

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что утром 26 июля истребитель F-16 уничтожил российский беспилотник над территориальными водами страны. Об этом он написал в сети "Х", передает УНН.

Детали

По словам президента Румынии, беспилотник был сбит в 10:13 в районе Сулина–Хилия.

"Я приветствую румынских пилотов и наземные экипажи за профессионализм, мужество и эффективность, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они способствуют защите национальной территории и безопасности румынских граждан", – заявил Никушор Дан.

Президент также сообщил, что, по результатам расследования Генпрокуратуры Румынии, беспилотник, сбитый накануне, относится к типу "Shahed", который Россия использует во время войны против Украины.

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В настоящее время продолжается расследование по дронам, сбитым в течение двух последних дней. Именно его результаты станут основанием для официального дипломатического протеста Румынии в адрес РФ.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", – заявил президент Румынии.

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