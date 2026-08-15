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The New York Times

Российские войска за сутки потеряли 1370 солдат и 1835 БПЛА

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

За 14 августа российские войска потеряли 1370 военнослужащих и 1835 беспилотников. Общие потери РФ с начала войны достигли 1 465 810 человек.

Российские войска за сутки потеряли 1370 солдат и 1835 БПЛА

За сутки 14 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1370 солдат и 1835 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1465810 (+1470)
    • танков ‒ 12269 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 25144 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 47932 (+62)
          • РСЗО ‒ 2026 (+2)
            • средств ПВО ‒ 1568 (+3)
              • самолетов ‒ 439 (0)
                • вертолетов ‒ 354 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46 (+1835)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 2241 (+12)
                      • кораблей / катеров ‒ 35 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 134375 (+522)
                            • специальной техники ‒ 4528 (+4)
                              • крылатых ракет ‒ 5007 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                По данным Генштаба, потери российских войск достигли 1 460 400 человек. москва активнее привлекает иностранцев и может призвать еще до 500 тысяч человек осенью.

                                Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров России14.08.26, 23:59 • 53189 просмотров

                                Вадим Хлюдзинский

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