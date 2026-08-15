Российские войска за сутки потеряли 1370 солдат и 1835 БПЛА
Киев • УНН
За 14 августа российские войска потеряли 1370 военнослужащих и 1835 беспилотников. Общие потери РФ с начала войны достигли 1 465 810 человек.
За сутки 14 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1370 солдат и 1835 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1465810 (+1470)
- танков ‒ 12269 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 25144 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 47932 (+62)
- РСЗО ‒ 2026 (+2)
- средств ПВО ‒ 1568 (+3)
- самолетов ‒ 439 (0)
- вертолетов ‒ 354 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46 (+1835)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2241 (+12)
- кораблей / катеров ‒ 35 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 134375 (+522)
- специальной техники ‒ 4528 (+4)
- крылатых ракет ‒ 5007 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Генштаба, потери российских войск достигли 1 460 400 человек. москва активнее привлекает иностранцев и может призвать еще до 500 тысяч человек осенью.
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