Российские войска за сутки потеряли 1370 солдат и 1835 БПЛА

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

Олег Дорощук завоевал серебро на ЧЕ-2026 по прыжкам в высоту

Олег Дорощук завоевал серебро на ЧЕ-2026 по прыжкам в высоту

Олег Дорощук завоевал серебро на ЧЕ-2026 по прыжкам в высоту

Олег Дорощук завоевал серебро на ЧЕ-2026 по прыжкам в высоту