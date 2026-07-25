Румынский F-16 сбил второй беспилотник у границы с Украиной
Киев • УНН
Президент Румынии Никушор Дан сообщил о сбитии беспилотника истребителем F-16. БПЛА обезврежен в безлюдном районе в 10 км от города Сфынту-Георге.
Второй беспилотник сбит истребителем F-16 румынских ВВС в Румынии в субботу, 25 июля, утром, сообщил в субботу президент страны Никушор Дан в X, пишет УНН.
Сегодня утром, в 8:30, в воздушном пространстве Румынии, в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник. Беспилотник был сбит румынским пилотом с самолета F-16
Как уточнили в МО Румынии: "В субботу, 25 июля, в 08:22 системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружили очередное несанкционированное проникновение беспилотника, действовавшего вблизи украинской границы, в национальное воздушное пространство. Два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС, осуществлявших патрулирование воздушного пространства, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации. Беспилотник был безопасно сбит в безлюдном районе вблизи границы".
"Бригады Министерства национальной обороны Румынии будут развернуты на месте падения для проведения необходимых расследований. Министерство национальной обороны продолжает внимательно следить за ситуацией в воздушном пространстве и тесно координирует свои действия со структурами Альянса", - говорится в заявлении.
Российский дрон пролетел более 350 км над Румынией, с первой попытки его не удалось сбить25.07.26, 05:15 • 3050 просмотров