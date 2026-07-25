Румынский F-16 сбил второй беспилотник у границы с Украиной

$44.8151.06
ukenru
24 июля, 16:55 • 15131 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
24 июля, 14:41 • 48464 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
24 июля, 13:49 • 42771 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
24 июля, 12:59 • 48267 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
24 июля, 12:06 • 48685 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 31822 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 50565 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 31415 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
24 июля, 06:35 • 30355 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 29337 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
52%
744мм
Популярные новости
Площадь пожара в торговом центре в Запорожье после атаки россиян составляет 500 кв. м. - ОВАPhoto24 июля, 22:03 • 17106 просмотра
Фицо опроверг участие Словакии в "коалиции желающих" после заявления посольства Франции24 июля, 22:38 • 14526 просмотра
США бесплатно получили уникальный опыт современной войны – Зеленский25 июля, 00:18 • 8828 просмотра
Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов" Чак Рассел25 июля, 00:37 • 5252 просмотра
Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области04:49 • 7770 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 66537 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 65580 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 76755 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 130677 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 121123 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Славянск
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 63248 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 67341 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 102471 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 91660 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 101608 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
The Economist
Кх-59
Шахед-136

Румынский F-16 сбил второй беспилотник у границы с Украиной

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Румынии Никушор Дан сообщил о сбитии беспилотника истребителем F-16. БПЛА обезврежен в безлюдном районе в 10 км от города Сфынту-Георге.

Румынский F-16 сбил второй беспилотник у границы с Украиной
фото иллюстративное

Второй беспилотник сбит истребителем F-16 румынских ВВС в Румынии в субботу, 25 июля, утром, сообщил в субботу президент страны Никушор Дан в X, пишет УНН.

Сегодня утром, в 8:30, в воздушном пространстве Румынии, в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник. Беспилотник был сбит румынским пилотом с самолета F-16

- написал Дан.

Как уточнили в МО Румынии: "В субботу, 25 июля, в 08:22 системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружили очередное несанкционированное проникновение беспилотника, действовавшего вблизи украинской границы, в национальное воздушное пространство. Два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС, осуществлявших патрулирование воздушного пространства, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации. Беспилотник был безопасно сбит в безлюдном районе вблизи границы".

"Бригады Министерства национальной обороны Румынии будут развернуты на месте падения для проведения необходимых расследований. Министерство национальной обороны продолжает внимательно следить за ситуацией в воздушном пространстве и тесно координирует свои действия со структурами Альянса", - говорится в заявлении.

Российский дрон пролетел более 350 км над Румынией, с первой попытки его не удалось сбить25.07.26, 05:15 • 3050 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Никушор Дан
Румыния
F-16 Fighting Falcon