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«Оленья луна» 29 июля: когда наступит и почему так называется

Киев • УНН

 • 4076 просмотра

29 июля 2026 года в 17:35 наступит июльское полнолуние, которое называют Оленьим из-за роста рогов у оленей. Лучше всего наблюдать явление вечером после захода Солнца вдали от городского освещения.

«Оленья луна» 29 июля: когда наступит и почему так называется

В ближайшие дни украинцы смогут наблюдать интересное астрологическое явление — «Оленью полнолуние». С точки зрения астрономов, это обычная фаза Луны, когда её видимый человеческому глазу диск полностью освещается Солнцем. Однако иногда июльское полнолуние совпадает с суперлунием, благодаря чему спутник нашей планеты кажется больше и ярче. 

Почему июльское полнолуние получило такое название и когда лучше всего за ним наблюдать — рассказывает УНН

Когда будет «Оленье полнолуние» в 2026 году

По данным календаря фаз Луны для Киева, июльское полнолуние наступит в среду, 29 июля, в 17:35. Это стандартный астрономический момент полнолуния, когда Луна находится напротив Солнца относительно Земли. Для жителей Украины это одна из самых заметных фаз Луны в середине лета, когда вечера уже длинные, а небо при благоприятной погоде даёт хорошие условия для наблюдений.

Почему полнолуние называют «оленьим»

Название происходит из легенд и верований коренных народов Северной Америки — представителей племён алгонкинов. Они давно заметили, что в июле у молодых самцов оленей начинают стремительно отрастать новые рога. 

Какие ещё названия имеет полнолуние в июле

Июльское полнолуние имеет не одно название. В разных традициях его также называют:

  • Thunder Moon (Грозовое полнолуние) — название отсылает к частым и мощным грозам в июле; 
    • Hay Moon (Сенокосное полнолуние) — в агрокалендаре наших предков именно на седьмой месяц года приходился разгар заготовки сена на предстоящую зиму;
      • Berry Moon (Ягодное полнолуние) — полная фаза Луны в июле совпадала с периодом массового созревания диких лесных ягод — земляники, малины и черники.  

        Такие названия отражают сезонные наблюдения наших предков за погодой, сбором сена и природным циклом лета. 

        Когда и как лучше всего наблюдать полнолуние

        Удобнее всего смотреть на «Оленье полнолуние» вечером 29 июля и в последующие ночи, когда небо темнеет, а Луна уже хорошо видна над горизонтом. Для киевлян и гостей столицы в этот день заход Солнца придётся на 20:46.  Так что именно после этого полная Луна будет видна наилучшим образом.  

        Чтобы беспрепятственно наблюдать за этим впечатляющим астрономическим явлением, следует выбрать место подальше от города (наружное освещение на улицах будет мешать разглядеть полнолуние), на открытом пространстве и по возможности ориентироваться на то, чтобы небо не было затянуто облаками. 

        Отметим, что телескоп и другие оптические приборы любителям любоваться звёздным небом и Луной не понадобятся: полнолуние будет видно невооружённым глазом. 

        В то же время астрономы напоминают, что полнолуние — не всегда лучшее время для рассматривания деталей на поверхности Луны. Из-за сильного освещения рельеф виден хуже, чем в фазы, когда на диске есть тени. 

        Если же люди стремятся просто полюбоваться небесным светилом и сфотографировать его, «Оленье полнолуние» не станет помехой. 

        Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен27.07.26, 09:38 • 34339 просмотров

        Александра Василенко

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