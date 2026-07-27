Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Суд избрал меру пресечения организатору мероприятия с выставкой оружия, во время которого 24 июля ударила российская ракета в Киевской области. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Детали

Прокуратура просила избрать подозреваемому Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Суд удовлетворил это ходатайство и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

После оглашения решения суда Василий Гончарук и его адвокаты отказались от комментариев.

До оглашения решения подозреваемый заявил о готовности сотрудничать со следствием и просил суд избрать ему домашний арест.

Напомним

После ракетного удара рф по мероприятию с оружейной выставкой под Киевом было начато два уголовных производства.

Главный организатор мероприятия, где от удара рф баллистикой погибли люди, и которое без каких-либо согласований с военным командованием, военными администрациями и уполномоченными органами организовала одна из ассоциаций оружейников, был задержан, ему было сообщено о подозрении, отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех ответственных должностных лиц.

Удар рф баллистикой по Киевской области унес жизни 11 человек, сообщалось о сотне раненых.

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны. На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.