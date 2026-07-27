Индия вызвала посла Украины после нападения на судно с четырьмя индийцами на борту в Черном море

В понедельник, 27 июля, Индия вызвала посла Украины и выразила обеспокоенность в связи с атакой на судно 18 июля, в результате которой погиб один индийский моряк. Об этом сообщает The Indian Express, пишет УНН.

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Как сообщило Министерство иностранных дел Индии (MEA), нападение произошло, когда судно, по сообщениям, проходило через территориальные воды России в Черном море.

В понедельник MEA сообщило:

"Сегодня посол Украины в Индии Его Превосходительство доктор Александр Полищук был вызван в Министерство иностранных дел в связи с атакой на коммерческое судно MV OMORFI, которая привела к трагической гибели гражданина Индии.

Министерство выразило серьезную обеспокоенность этим инцидентом и решительно осудило такие атаки на коммерческое судоходство, подчеркнув их негативное влияние на безопасность морской навигации, свободу судоходства и международную торговлю".

MEA заявило, что попросило посла Полищука передать украинским властям "серьезную обеспокоенность" Индии по поводу атак на коммерческие суда, подчеркнув, что такие действия неприемлемы и должны быть прекращены.

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