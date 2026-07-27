Индия вызвала посла Украины после нападения на судно с четырьмя индийцами на борту в Черном море

$44.810.0050.970.09
ukenru
11:20 • 6282 просмотра
Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога
09:13 • 18511 просмотра
Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Эксклюзив
08:06 • 36714 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 06:38 • 26896 просмотра
Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен
27 июля, 05:53 • 27807 просмотра
Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского
27 июля, 04:17 • 25503 просмотра
Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN
27 июля, 02:02 • 27618 просмотра
Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
26 июля, 19:05 • 29417 просмотра
Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершеныPhoto
26 июля, 16:48 • 39885 просмотра
путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
26 июля, 13:57 • 33010 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
5м/с
29%
742мм
Популярные новости
Что празднуют 27 июля в Украине и мире27 июля, 03:00 • 19219 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобилиPhoto27 июля, 04:31 • 23102 просмотра
Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море08:54 • 16831 просмотра
ЕС может отказаться от больших пакетов санкций против россии после уступок Греции - FT10:36 • 11845 просмотра
ГУР установило подразделение рф, которое нанесло удар по супермаркету АТБ в Чернигове11:22 • 6094 просмотра
публикации
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
08:06 • 36714 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 55255 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 141053 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 130680 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 134854 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Олег Синегубов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 52197 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 127986 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 129955 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 162780 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 150891 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Financial Times

Индия вызвала посла Украины после нападения на судно с четырьмя индийцами на борту в Черном море

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Индия вызвала посла Украины Александра Полищука из-за атаки на судно MV OMORFI 18 июля, в результате которой погиб индийский моряк. МИД Индии выразил серьезную обеспокоенность и осудил такие атаки на коммерческое судоходство.

Индия вызвала посла Украины после нападения на судно с четырьмя индийцами на борту в Черном море

В понедельник, 27 июля, Индия вызвала посла Украины и выразила обеспокоенность в связи с атакой на судно 18 июля, в результате которой погиб один индийский моряк. Об этом сообщает The Indian Express, пишет УНН.

Детали

Как сообщило Министерство иностранных дел Индии (MEA), нападение произошло, когда судно, по сообщениям, проходило через территориальные воды России в Черном море.

В понедельник MEA сообщило:

"Сегодня посол Украины в Индии Его Превосходительство доктор Александр Полищук был вызван в Министерство иностранных дел в связи с атакой на коммерческое судно MV OMORFI, которая привела к трагической гибели гражданина Индии.

Министерство выразило серьезную обеспокоенность этим инцидентом и решительно осудило такие атаки на коммерческое судоходство, подчеркнув их негативное влияние на безопасность морской навигации, свободу судоходства и международную торговлю".

MEA заявило, что попросило посла Полищука передать украинским властям "серьезную обеспокоенность" Индии по поводу атак на коммерческие суда, подчеркнув, что такие действия неприемлемы и должны быть прекращены.

Индия вызвала российского дипломата из-за гибели четырёх своих моряков в результате атаки на судно у берегов Украины21.07.26, 15:48 • 4727 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Индия
Украина