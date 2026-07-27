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Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Энди Бернем проведет первую встречу с иностранным лидером, принимая Владимира Зеленского. Британия передаст Украине интеллектуальную собственность на систему "Stone Cloak" и обсудит соглашение о дронах.

Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник примет Президента Украины Владимира Зеленского, использовав свою первую встречу с иностранным лидером после вступления в должность, чтобы подчеркнуть "непоколебимую поддержку" Киева Лондоном, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Визит происходит накануне визита Зеленского в Вашингтон во вторник, на фоне того, как украинский лидер стремится к прекращению четырехлетней войны с россией, указывает издание.

"Ожидается, что Зеленский возобновит призывы к усилению обороны, на фоне того, как москва и Киев усиливают удары беспилотников и ракет, а переговоры по урегулированию конфликта под руководством США застряли, а внимание Вашингтона переключилось на войну с Ираном", пишет издание.

"В Великобритании Зеленский посетит военно-морскую базу вместе с Бернемом и выслушает военнослужащих вооруженных сил обеих стран, которые участвуют в подготовке украинских военнослужащих к боевым действиям", объявил офис британского премьер-министра на Даунинг-стрит поздно в воскресенье.

В заявлении говорится, что Бернем пообещает "продолжать неразрывную связь между двумя странами", повторяя то, что новый лидер Великобритании сказал Зеленскому во время телефонного разговора в прошлый понедельник в течение нескольких часов после замены Кира Стармера.

"Великобритания стоит рядом с Украиной, плечом к плечу, и наша поддержка остается непоколебимой", – заявил Бернем, который вступил в должность 20 июля.

"россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем долгосрочного и справедливого мира для Украины", - указал он.

Лондон также объявил, что поделится с Киевом интеллектуальной собственностью, стоящей за новой проверенной в боях системой радиоэлектронного подавления, которую она назвала "Stone Cloak".

Отмечается, что устройство является результатом "быстрых инноваций", разрабатываемых между двумя союзниками в рамках 100-летнего партнерского пакта, подписанного в январе прошлого года.

По данным Лондона, тысячи глушилок уже были подарены Киеву, чтобы помочь его вооруженным силам поддерживать дроновые операции.

Как отмечается, "после их развертывания и потенциального массового производства в Украине, "Stone Cloak" будет встроен в следующее поколение британских средств дальнего удара".

"Stone Cloak" – это лучшая британская инновация, проверенная на передовой, и она будет жизненно важна для защиты нашей безопасности в обеих наших странах", – сказал Бернем.

Еще одним признаком углубления оборонных связей Украины с Великобританией является то, что Зеленский заявил британскому вещателю Sky News, что хочет "открыть новую страницу в наших странах", подписав "соглашение о дронах (Drone Deal)" и построив завод по производству беспилотников в Великобритании.

"Мы готовы поделиться всем нашим опытом с Великобританией, и я надеюсь, что Великобритания сделает то же самое, поэтому нам нужно сделать это Drone Deal очень сильным", – сказал Зеленский в интервью, которое транслировалось в воскресенье.

Он признал, что "у нас недостаточно ракет для защиты". "(москва) может увеличить производство баллистических ракет, и поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно скорее", – сказал Зеленский.

Во время понедельничного визита Бернем и Зеленский, как сообщается, "встретятся с некоторыми из примерно 200 украинских военнослужащих и моряков, которые находились в Великобритании в течение последних трех недель, принимая участие в учениях по морской безопасности и противоминной борьбе". Это было проведено для подготовки к будущим миссиям в Черном море.

Даунинг-стрит отметила, что общая поддержка Украины Великобританией достигла 25 миллиардов фунтов стерлингов (33 миллиарда долларов США) с момента полномасштабного вторжения россии более четырех лет назад, включая 16 миллиардов фунтов стерлингов прямой военной помощи.

Зеленский должен посетить Вашингтон во вторник, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщил на прошлой неделе чиновник Белого дома.

Ожидается также, что украинский лидер будет присутствовать на похоронах сенатора США Линдси Грэма, сторонника Украины, который скончался в начале этого месяца.

Трамп и Зеленский, пишет издание, "имели напряженные отношения, которые перешли от перепалки в Овальном кабинете в феврале 2025 года к более теплым связям в последние месяцы".

В этом месяце президент США на полях саммита НАТО заявил Зеленскому, что он предоставляет Украине разрешение на строительство разработанных США систем ПВО Patriot, способных сбивать баллистические ракеты.

Вашингтон также продвинул двухпартийное законодательство, направленное против стран, которые покупают российские энергоносители, что, как указывается, потенциально открывает путь для усиления давления на москву.

Поддержка Трампом обороны Украины происходит на фоне внутреннего давления на президента США с целью прекращения войны на Ближнем Востоке, которая обошлась его стране в 37,5 миллиарда долларов и вызвала опасения по поводу истощения американских запасов оружия, указывает издание.

"Я понимаю, что Соединенные Штаты сосредотачиваются на Ближнем Востоке", – сказал Зеленский Sky News.

"Я пытаюсь сейчас решить это с некоторыми европейцами, американцами и некоторыми другими странами. Это для меня большой вызов, большой вызов для Украины", - отметил он.

"Мы должны знать, что не можем доверять этим людям" - Зеленский ответил на угрозы Ирана27.07.26, 08:27 • 2316 просмотров

Юлия Шрамко

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