"Мы должны знать, что не можем доверять этим людям" - Зеленский ответил на угрозы Ирана

Иран уже предоставил технологии и беспилотники россии, заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на угрозы Тегерана, в интервью Sky News, пишет УНН.

Зеленского спросили об угрозе атаки на фоне угроз Ирана.

А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставлял новые технологии россии, это были беспилотники Shahed. Они предоставили тысячи таких беспилотников. Первый год войны. Потом они выдали лицензии. Что они сделали? Разве это не атака на нас? Я думаю, что да. Так что они уже это сделали - ответил Зеленский.

"Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать всё, чтобы никоим образом не открыть новый фронт. Но мы должны быть честны. Иранцы и северокорейцы уже атаковали нас", - указал он.

Он указал, что "иранцы дали оружие, северокорейцы дали оружие, беспилотники, ракетные снаряды, артиллерийские снаряды 155 калибра, и в конце, люди, которых вы помните, 10 000 северокорейцев".

"Мы должны быть готовы ко всему, просто быть готовыми и знать, что мы не можем доверять этим людям", - отметил Зеленский.

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