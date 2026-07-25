Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море и обратился в ООН
Киев • УНН
Иран заявил, что Украина якобы нанесла удар по торговому судну в Каспийском море, в результате чего погиб один член экипажа. Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН, обвинив Киев в нарушении международного права.
Иран заявил, что Украина якобы нанесла удар по торговому судну в Каспийском море, в результате чего погиб один член экипажа и еще один получил ранение. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Ирана, пишет УНН.
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В Тегеране заявили, что взрыв на борту судна произошел утром 25 июля. В иранском МИД назвали инцидент "актом агрессии", который, по их мнению, нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН и может привести к дальнейшей эскалации войны.
По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, страна оставляет за собой право защищать свои национальные интересы и безопасность. Кроме того, в Тегеране обвинили Украину в попытке "расширить масштабы войны" и заявили, что будут защищать свои суда от украинских беспилотников.
Иран обратился в ООН
В официальном заявлении МИД Ирана также утверждается, что страна "никогда не вмешивалась в войну между Россией и Украиной". Тегеран призвал Совет Безопасности ООН, европейские государства и другие страны-члены Организации Объединенных Наций отреагировать на инцидент.
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В то же время в заявлении отмечается, что Иран считает атаку нарушением международного права и возлагает ответственность за возможные последствия на "режим Украины и его сторонников". В Тегеране также подчеркнули, что в соответствии с принципом самообороны "не будут колебаться защищать свои национальные интересы и безопасность".
На момент публикации украинские власти не комментировали обвинения Ирана в якобы атаке на иранское торговое судно. В то же время ранее Киев неоднократно подчеркивал, что наносит удары исключительно по военным объектам и логистическим маршрутам, которые обеспечивают российскую агрессию против Украины.
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