Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на Каспии

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение в различных регионах россии целей, работающих на войну — в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а также в акватории Каспийского моря, пишет УНН.

Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Этой ночью воины наших Сил обороны поразили в различных регионах россии цели, работающие на эту войну. Это снова предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, которыми россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины – около 1200 километров. Также НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Имеем и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль. Благодарю за эти результаты! Слава Украине!