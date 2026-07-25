Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на Каспии
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об успешных ударах Сил обороны по российским объектам. Среди целей — предприятие в Кирове, НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и склад в Ростове-на-Дону.
Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение в различных регионах россии целей, работающих на войну — в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а также в акватории Каспийского моря, пишет УНН.
Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Этой ночью воины наших Сил обороны поразили в различных регионах россии цели, работающие на эту войну. Это снова предприятие в Кирове, откуда поставляют компоненты для средств, которыми россия наносит свои удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины – около 1200 километров. Также НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Имеем и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана, и военный корабль. Благодарю за эти результаты! Слава Украине!
За 2000 км от границы: в рф фиксируют удар по Тюменскому НПЗ25.07.26, 11:15 • 17069 просмотров
Это уже второй удар по Кирову за сутки. 24 июля первый ракетный удар по предприятию "Авитек" в Кирове нанесла украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" компании Fire Point. Главный конструктор компании подтвердил поражение, опубликовав в своем X-аккаунте видео запуска "Фламинго" с территории Украины.
Fire Point - украинская оборонно-технологическая компания. Это один из главных разработчиков дальнобойного оружия для Сил обороны: компания выпускает ударные БпЛА FP-1 и FP-2, а также ракету FP-5 "Фламинго" наземного базирования, с дальностью полета до 3000 км и боевой частью до 1150 кг. Сейчас Fire Point разрабатывает баллистическую ракету FP-7 и ракету-перехватчик FP-7x, которую применят для создания панъевропейского баллистического щита FREYJA.