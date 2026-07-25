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За 2000 км от границы: в рф фиксируют удар по Тюменскому НПЗ

Киев • УНН

 • 10488 просмотра

В Тюмени атакован нефтеперерабатывающий завод. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО подтвердил прилеты.

За 2000 км от границы: в рф фиксируют удар по Тюменскому НПЗ

В рф фиксируют, что под ударом оказался НПЗ в Тюмени, что в около 2000 км от границы, пишет УНН.

Подробности

"В Тюмени был атакован Тюменский НПЗ", - указывает мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также опубликовал сообщение: "Тюмень, прилеты, НПЗ, красиво".

СБУ подтвердила новые удары по аэродромам в Крыму, российским НПЗ и не только24.07.26, 14:32 • 3362 просмотра

Дополнение

Тюменский НПЗ уже не впервые оказался под ударом. 20 июня в Тюменской области российской федерации подразделения Сил обороны Украины уже наносили поражение Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский"). Президент Украины Владимир Зеленский тогда подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по Тюменскому НПЗ за более чем 2 тыс. км от границы.  

Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии.

Юлия Шрамко

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