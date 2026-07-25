За 2000 км от границы: в рф фиксируют удар по Тюменскому НПЗ
Киев • УНН
В Тюмени атакован нефтеперерабатывающий завод. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО подтвердил прилеты.
В рф фиксируют, что под ударом оказался НПЗ в Тюмени, что в около 2000 км от границы, пишет УНН.
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"В Тюмени был атакован Тюменский НПЗ", - указывает мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также опубликовал сообщение: "Тюмень, прилеты, НПЗ, красиво".
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Дополнение
Тюменский НПЗ уже не впервые оказался под ударом. 20 июня в Тюменской области российской федерации подразделения Сил обороны Украины уже наносили поражение Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу ("Антипинский"). Президент Украины Владимир Зеленский тогда подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по Тюменскому НПЗ за более чем 2 тыс. км от границы.
Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии.