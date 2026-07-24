СБУ подтвердила новые удары по аэродромам в Крыму, российским НПЗ и не только
Киев • УНН
СБУ нанесла успешные удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории рф и в оккупированном Крыму. Поражены объекты в Башкортостане, Ульяновской и Калужской областях.
Служба безопасности Украины подтвердила новую серию дальнобойных ударов по топливной и военной инфраструктуре рф - по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории рф и временно оккупированного Крыма, пишет УНН.
В ночь на 24 июля СБУ нанесла новые успешные удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории рф и временно оккупированного Крыма. Эти спецоперации осуществляются во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала рф
Как сообщили в СБУ, "среди пораженных объектов:
- линейно-производственная диспетчерская станция «Субханкулово» в Республике Башкортостан (расстояние — 1350 км). В результате удара горит резервуарный парк;
- мини-НПЗ «Новоспасский» в Ульяновской области (расстояние — 900 км). В резервуарном парке также возник пожар;
- мини-НПЗ «1-й завод» в Калужской области;
- радиолокационная станция дальнего радиуса действия «Небо-У» на военном аэродроме «Бельбек» в временно оккупированном Крыму;
- резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме «Саки» в временно оккупированном Крыму".
"СБУ продолжает совершенствовать свои дальнобойные спецоперации. Беспилотники Службы за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, разным типам целей и на разной глубине территории рф. Такой подход существенно усложняет возможности врага для реагирования и заставляет распылять силы и средства противовоздушной обороны", - подчеркнули в СБУ.
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