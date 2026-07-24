Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском Кирове и не только
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в Кирове, которое поставляет компоненты для авиации и ракет. Также нанесен удар по нефтяному объекту на расстоянии почти 1350 км.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из важных военных предприятий в российском Кирове, которое поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта, а также, среди прочего, по нефтяному объекту на расстоянии почти 1350 километров, пишет УНН.
Наши Силы обороны Украины сегодня поразили одно из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта, которая, в частности, применяется при массированных ударах по нашим городам и общинам. Благодарю воинов за меткость! Абсолютно справедливый наш ответ
Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман обнародовал видео запуска ракеты Flamingo, которая поразила завод в российском Кирове.
Предприятие "Авиатек" входит в российский авиационно-оборонный комплекс. Оно специализируется на производстве управляемых ракет класса "земля-воздух", ракет-мишеней, катапультных кресел и авиационных систем. Оно занимается производством системы ПВО "Тор", а также поставляет компоненты для двигателей к ракетам Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А. Завод также производит, ремонтирует и модернизирует катапультные кресла К-36ДМ, которые используются на истребителях Су-34 и Су-57.
Президент также добавил:
Также наши дальнобойные санкции сработали и на расстоянии почти 1350 километров по нефтяному объекту. Были и другие поражения. Важно, что продолжается операция и по российской логистике, которая обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов, навигационного оборудования, снаряжением
Глава государства выразил благодарность "всем подразделениям нашей армии, разведок и Службы безопасности Украины, которые задействованы в достижении этих результатов". "Слава Украине!" - подчеркнул он.
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