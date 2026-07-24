Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском Кирове и не только

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из важных военных предприятий в российском Кирове, которое поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта, а также, среди прочего, по нефтяному объекту на расстоянии почти 1350 километров, пишет УНН.

Наши Силы обороны Украины сегодня поразили одно из важных военных предприятий в российском Кирове. Оно поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупанта, которая, в частности, применяется при массированных ударах по нашим городам и общинам. Благодарю воинов за меткость! Абсолютно справедливый наш ответ