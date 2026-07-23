В Генштабе заявили о поражении танкера с российской нефтью и понтонной переправы в Донецкой области
Киев • УНН
В ночь на 23 июля подразделения Сил обороны нанесли удар по танкеру в Черном море, понтонной переправе в Донецкой области и скоплению живой силы в Горловке.
В Генеральном штабе заявили о поражении танкера, понтонной переправы и других военных объектов противника, передает УНН.
В ночь на 23 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника
Как сообщили в Генштабе, поражен один танкер в акватории Черного моря. Танкер используется для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил российской федерации.
Также поражена понтонная переправа в районе Новоэкономического Донецкой области, которую противник использует для обеспечения военной логистики и переброски сил и средств.
Кроме того, поражен район сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области.
В Генштабе заявили о поражении трех танкеров в Черном море и железнодорожного моста на Донетчине20.07.26, 20:52 • 3607 просмотров