В Генштабе заявили о поражении трех танкеров в Черном море и железнодорожного моста на Донетчине
Киев • УНН
Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение трем танкерам в Черном море и железнодорожному мосту через реку Кальмиус. Также поражены шесть средств ПВО и радиолокационной разведки противника.
В Генеральном штабе подтвердили поражение трех танкеров, железнодорожного моста, шести средств ПВО и радиолокационной разведки, пунктов управления БпЛА и других военных объектов противника, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Генштабе, в ночь на 20 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника.
Поражены три танкера в акватории Черного моря. Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил российской федерации
Также, по данным Генштаба, поражен железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.
Поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", две радиолокационные станции "Небо-СВ", радиолокационные станции "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М", входящие в состав системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.
Кроме того, поражены пункты управления БпЛА противника в районах Белой Березки Брянской области РФ, Наумовки Белгородской области РФ и Вольного Поля Донецкой области.
Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Богатыря и Новоукраинки Донецкой области.
В Генштабе заявили о поражении двух танкеров, сторожевого корабля "Светляк" и НПЗ в рф17.07.26, 17:16 • 3688 просмотров