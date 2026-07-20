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В Генштабе заявили о поражении трех танкеров в Черном море и железнодорожного моста на Донетчине

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение трем танкерам в Черном море и железнодорожному мосту через реку Кальмиус. Также поражены шесть средств ПВО и радиолокационной разведки противника.

В Генштабе заявили о поражении трех танкеров в Черном море и железнодорожного моста на Донетчине

В Генеральном штабе подтвердили поражение трех танкеров, железнодорожного моста, шести средств ПВО и радиолокационной разведки, пунктов управления БпЛА и других военных объектов противника, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 20 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника.

Поражены три танкера в акватории Черного моря. Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил российской федерации 

- говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, поражен железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.

Поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", две радиолокационные станции "Небо-СВ", радиолокационные станции "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М", входящие в состав системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.

Кроме того, поражены пункты управления БпЛА противника в районах Белой Березки Брянской области РФ, Наумовки Белгородской области РФ и Вольного Поля Донецкой области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Богатыря и Новоукраинки Донецкой области.

В Генштабе заявили о поражении двух танкеров, сторожевого корабля "Светляк" и НПЗ в рф17.07.26, 17:16 • 3688 просмотров

Антонина Туманова

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