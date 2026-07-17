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В Генштабе заявили о поражении двух танкеров, сторожевого корабля "Светляк" и НПЗ в рф

Киев • УНН

 • 930 просмотра

В ночь на 17 июля Силы обороны нанесли удары по военным объектам рф. Поражены два танкера, сторожевой корабль "Светляк", нефтяной терминал и НПЗ "Славнефть-Янос".

В Генштабе заявили о поражении двух танкеров, сторожевого корабля "Светляк" и НПЗ в рф

Украинские военные поразили два танкера, буксир, сторожевой корабль «Светляк», нефтяной терминал, НПЗ «Славнефть-Янос» и другие военные объекты противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Как сообщили в Генштабе, 16 июля и в ночь на 17 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Также поражены два танкера (один из них – газовоз) и один буксир в акваториях Черного и Азовского морей.

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Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил российской федерации.

Отдельно поражен сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк» в Керчи (АР Крым).

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Корабли проекта 10410 «Светляк» предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур российской федерации.

Также поражен нефтяной терминал «ТЭС-Терминал-1» и склад горюче-смазочных материалов в Керчи (АР Крым).

Кроме того, поражена нефтебаза «Шахтерск» в Шахтерске Донецкой области.

Поражен железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области и автомобильный мост в районе Козино Курской области рф, которые противник использует для военной логистики.

Также 16 июля нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-Янос» в Ярославле (Ярославская область, рф).

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Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

В Генштабе добавили, что «Славнефть-ЯНОС» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов российской федерации и крупнейший НПЗ в центральной части страны. Средний объем переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы, битумы и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации.

Также поражен склад материально-технических средств противника в районе Покровска и командно-наблюдательный пункт противника в районе Новотроицкого Донецкой области 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

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