ВМС подтвердили уничтожение корабля ФСБ РФ "Изумруд" под Новороссийском

Военно-морские силы ВС Украины подтвердили уничтожение пограничного корабля фсб рф «Изумруд», пишет УНН.

Украинские военные моряки потопили пограничный сторожевой корабль 2-го ранга морским безэкипажным комплексом Sargan-3000 неподалеку от Новороссийска. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые - сообщили в ВМС.

Как отметили в ВМС ВСУ, именно «Изумруд» 25 ноября 2018 года принимал участие в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

«Возмездие неизбежно. Продолжение следует...» - подчеркнули в ВМС.

Справочно

ПСКР «Изумруд» спущен на воду в 2014 году. Корабль был оборудован вертолетной площадкой. Длина: 62,5 м. Водоизмещение: около 630-750 тонн. Максимальная скорость: до 27 узлов.