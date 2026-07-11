За ночь военные поразили еще 21 российский танкер в Азовском море
Киев • УНН
В ночь на 11 июля украинские военные поразили 21 российский танкер и другие суда в Азовском море. Операция направлена на снижение военно-экономического потенциала РФ.
В ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины поразили 21 российский танкер в акватории Азовского моря. Операция была проведена в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Поражено 21 танкер, буксиры, сухогрузы и другие плавсредства противника
В ведомстве добавили, что танкеры используются для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, обеспечивая поступление средств для финансирования вооруженной агрессии против Украины.
Также поражены четыре буксира, два сухогрузных судна и земснаряд, которые используются противником для обеспечения военной логистики, перевозки грузов и поддержки деятельности портовой инфраструктуры
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
На видео, опубликованном военными, видно, что удары наносились, в частности, дронами FP производства компании Fire Point.
По данным командующего Сил беспилотных операций ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, в течение последних 6 суток военные поразили 76 судов теневого флота России.
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