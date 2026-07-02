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Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

В июне 2026 года Украина поразила 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, что привело к дефициту топлива в двух третях регионов РФ. Кремль признал проблемы, но скрывает реальные масштабы экономических потерь.

Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак

Экономика России все больше страдает от системных ударов украинских дальнобойных дронов и ракет по стратегической инфраструктуре. Если в течение первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось изолировать большинство населения от экономических последствий агрессии, то теперь топливный кризис, инфляционное давление и истощение резервов становятся ощутимыми для россиян по всей стране, пишет УНН.

Deepstrike и middlestrike от Украины

В июне 2026 года Украина существенно нарастила интенсивность ударов по территории России, перенеся боевые действия далеко в тыл противника. По данным Министерства обороны Украины, только в течение одного месяца было поражено 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, 7 объектов топливной логистики, 8 предприятий военно-промышленного комплекса, центры космической связи, а также военные корабли и паромы.

География ударов охватила территорию от оккупированного Крыма и Краснодарского края до Западной Сибири. Среди наиболее важных целей – Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, Московский НПЗ, два крупнейших завода "Башнефти" в Уфе, Оренбургский газоперерабатывающий завод, а также нефтеперерабатывающие комплексы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Татарстане.

                                            Пожар на НПЗ в Тюмени 

Был также поражен завод "Титан-Барикады" в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.

Июль не стал исключением. Уже в первые дни месяца СБС поразили  нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская обл.), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Пораженные предприятия обеспечивают топливом российскую армию, другие производят компоненты, критически необходимые для авиационной и ракетной промышленности. Большинство ударов украинские военные нанесли ударными дальнобойными дронами FP-1 и ракетами Flamingo производства украинской компании Fire Point.

С помощью ударных БПЛА средней дальности украинским военным удалось фактически отрезать оккупированный Крым от материковой Украины, чем серьезно повредить логистику российских войск на юге. Были уничтожены ключевые мосты, а также регулярных поражений подвергаются объекты, которые обеспечивают оккупационные войска топливом.

В Министерстве обороны подчеркивают, что системное разрушение нефтеперерабатывающей отрасли и военно-промышленного комплекса напрямую снижает военно-экономический потенциал государства-агрессора и является одним из самых эффективных инструментов давления на российскую военную машину.

Удары спровоцировали изменения внутри России

Именно эти удары, как отмечает издание Politico, начали менять ситуацию внутри самой России. Издание пишет, что в течение четырех лет российскому президенту Владимиру Путину в целом удавалось защищать население от экономических последствий войны против Украины. Россияне были убеждены, что СВО идет где-то далеко. Однако теперь это становится все сложнее.

По оценке издания, последние массированные атаки украинских ракет и беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры превратили войну из отдаленной проблемы, которую большинство россиян могло игнорировать, в непосредственный топливный кризис, который ощущает каждый. Перебои с поставками горючего уже фиксируются примерно в двух третях регионов России, что создает проблемы как для населения, так и для предприятий.

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Особенно сложной остается ситуация в оккупированном Крыму, где дефицит горючего уже серьезно влияет на экономику полуострова. 

Назначенный Россией глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов предупредил крымчан, что горючего в ближайшее время не будет.

"Уважаемые крымчане, ситуация с топливным кризисом продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов горючего в ближайшее время в продаже не будет. В то же время Министерство энергетики ежедневно будет информировать о ситуации", - заявил он.

Кроме серьезных проблем с логистикой из-за украинских middlestrike в оккупированном Крыму еще и был сорван туристический сезон.

Правду больше не скрыть

Масштабные последствия украинских атак привели к тому, что Кремль больше не может полностью отрицать проблему. По данным Politico, на прошлой неделе Путин был вынужден срочно провести совещание с чиновниками из-за ситуации с обеспечением топливом. Диктатору пришлось публично признать, что украинские удары создают проблемы для инфраструктуры, хотя он продолжил убеждать, что дефицит якобы не является критическим.

В то же время, как подчеркивает издание, российская власть все больше скрывает реальные масштабы экономических потерь. Например, данные о внутренних ценах на топливо больше не публикуются. Но скрыть кризис становится все труднее, ведь россияне регулярно публикуют в соцсетях посты и видео о длинных очередях на АЗС, конфликтах между водителями и дефиците бензина.

Журналисты предполагают, что ключевой причиной нынешних проблем стали не просто удары по резервуарам с топливом, а целенаправленное уничтожение наиболее технологически сложных элементов нефтеперерабатывающих заводов – установок каталитического крекинга. Именно они обеспечивают производство бензина и других светлых нефтепродуктов. А из-за санкций Россия не может быстро заменить или отремонтировать такое оборудование.

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Пока единственным позитивом для Кремля  остается то, что в стране до сих пор достаточно дизельного топлива, без которого не обойтись ни грузовым перевозкам, ни сельскохозяйственной технике. Впрочем, российские чиновники уже предупредили, что правительство может ввести запрет на его экспорт, чтобы гарантировать поставки до начала сбора урожая. В то же время запрет на вывоз авиационного керосина и бензина уже введен.

Как отметил аналитик Института Карнеги Сергей Вакуленко, сегодня объемы доступного бензина в России определяются "гонкой между украинскими дронами и российскими ремонтными бригадами".

"Если частоту украинских атак удастся поддержать, а ущерб от каждого удара – увеличить, то преимущество переходит на сторону Киева. Именно это мы сейчас и наблюдаем", - отметил он.

Не топливом единым

Кризис в России уже выходит далеко за пределы топливного рынка. Удорожание топлива усиливает инфляционное давление, из-за чего центральный банк РФ вынужден сохранять жесткую монетарную политику. По данным Politico, такая ситуация вызывает все более острые споры между руководством российского центробанка и крупнейшими государственными банками относительно необходимости более быстрого снижения процентных ставок.

Ухудшается и состояние государственных финансов России. Военные и засекреченные расходы уже приближаются к половине всех бюджетных расходов, тогда как ликвидная часть российского фонда национального благосостояния за четыре года войны сократилась примерно с 7% до 1,7% ВВП. Это означает, что Кремль все больше финансирует войну за счет новых долгов и дефицитного бюджета, подчеркивают журналисты.

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Так что очевидно, что усиление атак по территории России с помощью дальнобойных БПЛА и ракет уже имеет стратегический экономический эффект. В России заканчивается не только топливо, но и быстро исчерпываются финансовые ресурсы, которыми в том числе Кремль поддерживает войну против Украины.

 

Евгений Царенко

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