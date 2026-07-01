россия начала покупать бензин в Индии для решения проблемы дефицита - Reuters

россия начала морской импорт бензина из Индии для решения проблемы дефицита, вызванного украинскими атаками. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Россия начала морской импорт бензина из Индии, пытаясь смягчить последствия дефицита топлива, вызванного украинскими атаками на ее энергетическую инфраструктуру - пишет издание.

Отмечается, что Кремль заявил, что Россия поддерживает контакты с другими странами и обсуждает вопросы импорта топлива по приемлемым ценам.

Источник в отрасли сообщил, что из Индии в россию было отправлено как минимум 60 тыс. метрических тонн бензина. Другой источник отметил, что было отправлено два танкера, каждый из которых перевозит от 30 тыс. до 40 тыс. тонн.

Третий источник сообщил, что в целом Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран, в том числе из соседней Беларуси, которая уже экспортирует топливо в россию.

Потребление бензина в россии составляет как минимум 110 тыс. тонн в сутки летом, когда спрос на топливо высок.

На данный момент неизвестно, какой именно индийский нефтеперерабатывающий завод будет поставлять бензин в россию.

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По подсчетам Reuters и данным источников, в первой половине июня беларусь почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина в россию - до более 70 тыс. тонн по сравнению с первой половиной мая.

На прошлой неделе российский парламент одобрил поправки в Налоговый кодекс, направленные на преодоление дефицита топлива, вызванного атаками украинских дронов, а также ввел субсидии на импорт топлива, привязанные к индийским расходам на доставку и ценам.

Импорт сырой нефти из россии в Индию в июне вырос до рекордного уровня, как показали данные отслеживания судов от LSEG и Kpler, поскольку нефтеперерабатывающие заводы скупали российскую нефть, чтобы смягчить влияние закрытия Ормузского пролива на другие источники поставок.

Напомним

После вывода из строя московского нефтеперерабатывающего завода российские власти начали перенаправлять топливо из регионов в столицу, пытаясь предотвратить дефицит и возможное недовольство москвичей.