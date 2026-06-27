В РФ из-за топливного кризиса могут вернуть бензин «Евро-2», запрещенный еще в 2013 году

Правительство России может на год – до июля 2027 года – разрешить производство и оборот бензина и дизельного топлива со сниженными экологическими стандартами, вплоть до «Евро-2», пишет УНН со ссылкой на Meduza. Как сообщает издание, такое решение готовят на фоне топливного кризиса в стране.

Детали

«Евро-2» был запрещен в России еще в 2013 году.

Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев объяснил, что главное отличие между топливом разных стандартов заключается в требованиях к содержанию серы и сложности производства.

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«Евро-2» позволяет использовать нефть без глубокой переработки и упростить производственный процесс. Это поможет выпустить на рынок сотни тысяч тонн бензина в месяц – отметил эксперт.

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В то же время, по словам Дмитрия Прокофьева, даже такой шаг вряд ли полностью компенсирует объемы топлива, потерянные из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что для значительной части современных автомобилей использование топлива стандарта «Евро-2» может быть опасным.

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