Путин признал дефицит топлива на АЗС и анонсировал возможный запрет экспорта дизеля
Киев • УНН
Путин признал дефицит топлива на АЗС и очереди. Он заявил о возможном полном запрете экспорта дизельного топлива.
Диктатор РФ Владимир Путин во время совещания по обеспечению внутреннего рынка топливом признал наличие очередей на автозаправках и заявил, что в России рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Об этом он заявил во время совещания, пишет УНН.
Детали
По словам Путина, в стране создали специальный штаб для мониторинга ситуации с топливом.
Очереди на заправках есть, и нужные марки бензина не всегда есть в наличии
Путин также заявил, что Россия уже начала использовать резервы топлива, однако, по его словам, запасы бензина на уровне 1,7 млн тонн якобы остаются такими же, как в прошлом году.
Путин может согласиться на переговоры из-за угрозы потери Крыма – The Times28.06.26, 17:33 • 3142 просмотра
В то же время он сообщил, что "обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива", а также выразил надежду, что "уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели".
Кроме того, глава Кремля в очередной раз обвинил Украину в ударах по российской инфраструктуре.
Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам
По его словам, среди системных мер для стабилизации ситуации власть видит увеличение предложения топлива и "экономически обоснованные цены".
"Киев отступает по всей линии фронта, поэтому прибегает к терроризму" – о чем еще наврал путин во время съезда "единой россии"28.06.26, 16:34 • 3262 просмотра