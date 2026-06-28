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Путин признал дефицит топлива на АЗС и анонсировал возможный запрет экспорта дизеля

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Путин признал дефицит топлива на АЗС и очереди. Он заявил о возможном полном запрете экспорта дизельного топлива.

Путин признал дефицит топлива на АЗС и анонсировал возможный запрет экспорта дизеля

Диктатор РФ Владимир Путин во время совещания по обеспечению внутреннего рынка топливом признал наличие очередей на автозаправках и заявил, что в России рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Об этом он заявил во время совещания, пишет УНН.

Детали

По словам Путина, в стране создали специальный штаб для мониторинга ситуации с топливом.

Очереди на заправках есть, и нужные марки бензина не всегда есть в наличии

– признал он.

Путин также заявил, что Россия уже начала использовать резервы топлива, однако, по его словам, запасы бензина на уровне 1,7 млн тонн якобы остаются такими же, как в прошлом году.

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В то же время он сообщил, что "обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива", а также выразил надежду, что "уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели".

Кроме того, глава Кремля в очередной раз обвинил Украину в ударах по российской инфраструктуре.

Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам

– заявил Путин.

По его словам, среди системных мер для стабилизации ситуации власть видит увеличение предложения топлива и "экономически обоснованные цены".

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Степан Гафтко

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