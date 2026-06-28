"Киев отступает по всей линии фронта, поэтому прибегает к терроризму" – о чем еще наврал путин во время съезда "единой россии"
Киев • УНН
путин без доказательств заявил, что Киев отступает по всей линии фронта и перешел к терроризму. Он также пообещал вывести экономику рф на новый уровень и решить демографические проблемы.
Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на съезде партии "Единая Россия" в очередной раз повторил ряд пропагандистских заявлений о войне против Украины, Западе и внутренней ситуации в РФ. Об этом сообщает УНН.
Детали
Путин без каких-либо доказательств заявил, что "киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому перешел к откровенно террористическим действиям". Также он пожаловался на "беспрецедентное давление" со стороны западных элит и назвал участников войны против Украины "настоящей элитой России".
Кроме того, диктатор заявил, что Россию якобы "пытаются избавиться как мирового фактора", который "всегда стоял на пути зла", а сама страна "может быть только сильным и самостоятельным государством – или ее не будет вообще". Он также заверил, что Россия "готова бороться за свои коренные интересы", а ее безопасность и "неприкосновенность границ" будут обеспечены.
Отдельную часть выступления Путин посвятил экономике и внутренней политике. Он пообещал вывести российскую экономику "на новый уровень", создать новые высокооплачиваемые рабочие места, решить демографические проблемы, повысить уровень жизни и сохранить "традиционные ценности". Также он заявил, что все стратегические планы России будут реализованы, а выборы в Госдуму состоятся "в установленные сроки и в строгом соответствии с законом".
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