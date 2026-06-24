В Кремле рассматривают сценарий новой мобилизации после выборов в Госдуму - СМИ

В кремле могут объявить новую волну мобилизации после выборов в Государственную думу россии, которые должны состояться в сентябре. В администрации президента РФ якобы рассматривают вариант, при котором с призывом к мобилизации к Владимиру Путину обратятся новоизбранные депутаты. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

По данным источников в нижней палате российского парламента, в администрации президента разрабатывается сценарий, по которому несколько депутатов нового созыва выступят с трибуны Госдумы с призывом к путину провести новую мобилизацию.

По замыслу администрации президента несколько депутатов выступят с трибуны парламента с обращением к путину о необходимости новой мобилизации - цитирует издание одного из собеседников.

Отмечается, что такое обращение может прозвучать уже на первом заседании нового состава Госдумы после выборов.

Ранее в телеграм-канале депутата Госдумы андрея гурулева появилась запись о якобы запланированной на осень 2026 года "масштабной мобилизации".

Впоследствии депутат заявил, что его канал был взломан, однако публикация оставалась доступной.

На фоне этих сообщений российские чиновники начали публично отрицать подготовку новой мобилизации.

Соответствующие заявления сделали заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев, пресс-секретарь кремля дмитрий песков и депутат Госдумы виктор соболев.

Официального подтверждения информации о возможной новой мобилизации на данный момент нет.

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