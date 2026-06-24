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В кремле ожидают контактов с США по войне в Украине, когда Уиткофф и Кушнер завершат работу с Ираном

Киев • УНН

 • 674 просмотра

В кремле заявили, что контакты с американскими посланцами по Украине возобновятся, когда они завершат работу с Ираном. песков назвал их усилия высококонструктивными.

В кремле ожидают контактов с США по войне в Украине, когда Уиткофф и Кушнер завершат работу с Ираном

кремль заявил в среду, что американские посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в настоящее время заняты другими вопросами, но ожидается, что контакты с ними по Украине возобновятся, когда они будут доступны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сделал это заявление, отвечая на вопрос, могут ли для обсуждений по Украине быть привлечены другие посланцы, пока эти двое заняты. Уиткофф и Кушнер входят в состав американской команды, которая ведет переговоры о мирном соглашении с Ираном.

"Мы понимаем, что контакты продолжатся", — сказал песков. "Конечно, сейчас они заняты другими делами, но в определенный момент они станут доступны, и мы рассчитываем на дальнейшую работу".

Он отметил, что россия благодарна посланцам за их усилия по Украине, которые он назвал "высококонструктивными". По его словам, они готовы выслушать все стороны — и это особенно ценно сейчас.

Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT23.06.26, 23:21 • 29975 просмотров

Позитивные заявления прозвучали после того, как в начале недели высокопоставленные чиновники рф обвинили США в невыполнении "договоренностей", достигнутых между президентами владимиром путиным и Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже в августе прошлого года.

Напомним

Россия пытается понять, изменил ли Трамп позицию по войне в Украине после заявления Макрона на G7. лавров заявил, что США не сообщили о своих выводах после саммита.

Ольга Розгон

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