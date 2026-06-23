Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" недавними украинскими ударами по целям глубоко на территории России. Об этом Financial Times сообщили два источника, знакомых с ходом закрытых переговоров между лидерами, пишет УНН.

Детали

По данным издания, на саммите на прошлой неделе Трамп также согласился усилить санкции против российского энергетического сектора.

Речь идет о серии украинских дальнобойных ударов, в частности по военным объектам вблизи Москвы и нефтеперерабатывающему заводу на окраинах российской столицы.

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Как отмечает FT, в последние месяцы американские чиновники все чаще ставят под сомнение способность России достичь своих целей в войне.

Они (россияне - ред.) точно не достигнут целей, которые поставили перед собой с первого дня. Они могут даже не достичь военными методами целей, которых они требуют сейчас на переговорах – заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате.

Высокопоставленные чиновники украинской власти сообщили изданию, что видят признаки усиления поддержки Киева со стороны администрации Трампа и большей готовности оказывать давление на Москву.

Оценка результатов ударов по РФ

По информации FT, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер высоко оценил последние "военные результаты" Украины.

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Также после переговоров Зеленский заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензирования производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

В то же время в Москве все чаще выражают разочарование результатами американского посредничества. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сосредоточится на достижении своих целей в войне, поскольку "все надежды на то, что США могут быть честным посредником, давно рухнули".

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