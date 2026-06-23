Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
Киев • УНН
Трамп на саммите G7 был впечатлен украинскими ударами по целям вглубь России. Он согласился усилить санкции против российского энергетического сектора.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" недавними украинскими ударами по целям глубоко на территории России. Об этом Financial Times сообщили два источника, знакомых с ходом закрытых переговоров между лидерами, пишет УНН.
Детали
По данным издания, на саммите на прошлой неделе Трамп также согласился усилить санкции против российского энергетического сектора.
Речь идет о серии украинских дальнобойных ударов, в частности по военным объектам вблизи Москвы и нефтеперерабатывающему заводу на окраинах российской столицы.
В Киеве увидели признаки изменения позиции Вашингтона
Как отмечает FT, в последние месяцы американские чиновники все чаще ставят под сомнение способность России достичь своих целей в войне.
Они (россияне - ред.) точно не достигнут целей, которые поставили перед собой с первого дня. Они могут даже не достичь военными методами целей, которых они требуют сейчас на переговорах
Высокопоставленные чиновники украинской власти сообщили изданию, что видят признаки усиления поддержки Киева со стороны администрации Трампа и большей готовности оказывать давление на Москву.
Оценка результатов ударов по РФ
По информации FT, во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер высоко оценил последние "военные результаты" Украины.
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Также после переговоров Зеленский заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензирования производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.
В то же время в Москве все чаще выражают разочарование результатами американского посредничества. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сосредоточится на достижении своих целей в войне, поскольку "все надежды на то, что США могут быть честным посредником, давно рухнули".
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