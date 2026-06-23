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лавров утверждает, что россия готова возобновить переговоры с Украиной с точки остановки

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Глава мид рф лавров заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной в любое время. Он также обвинил США в отходе от роли объективного посредника.

лавров утверждает, что россия готова возобновить переговоры с Украиной с точки остановки

россия готова возобновить переговоры с Украиной в любое время, с "той точки, на которой они остановились", заявил глава мид рф сергей лавров, которого цитируют российские СМИ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", - сказал лавров.

Он добавил, что параметры урегулирования были обсуждены и согласованы на Аляске почти год назад. Тогда в Анкоридже встречались президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин.

Как сообщается, также лавров заявил, что действия США свидетельствуют, что Вашингтон "отходит от претензии на роль объективного посредника" в урегулировании войны рф против Украины.

"Что касается Соединенных Штатов, то насколько можно оценивать их действия, они как будто отходят от претензии на роль объективного посредника и придерживаются того же курса наращивания санкционного давления на россию", - сказал лавров.

Кроме того, как указывают российские СМИ, лавров заявил, что москва готова "обеспечить безопасность" беларуси. 

лавров здесь упомянул, что с марта 2025 года действует договор между рф и беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

"И в случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, предусмотренных договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства", - сказал лавров.

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Юлия Шрамко

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