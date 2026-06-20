Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
Киев • УНН
Президент Украины зафиксировал четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях Беларуси, которые используются для атак дронами. Киев требует от Минска демонтировать оборудование.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует размещенное на территории Беларуси специальное оборудование для атак беспилотниками по Украине. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
По словам президента, украинская сторона зафиксировала четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях Беларуси, которые работают в интересах российских войск.
Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси – именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге
Киев предупредил белорусские власти
Президент подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала об опасности втягивания Беларуси в войну на стороне России и уже донесла свою позицию до белорусского руководства.
Беларусь имеет время, чтобы демонтировать это оборудование
Зеленский добавил, что Украина не заинтересована в дальнейшем вовлечении Беларуси в войну и рассчитывает на шаги, которые будут способствовать снижению напряженности и приближению мира.
Зеленский прогнозирует возобновление переговоров с россией, но формат не определен19.06.26, 21:39 • 5802 просмотра