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Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску

Киев • УНН

 • 2944 просмотра

Президент Украины зафиксировал четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях Беларуси, которые используются для атак дронами. Киев требует от Минска демонтировать оборудование.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует размещенное на территории Беларуси специальное оборудование для атак беспилотниками по Украине. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

По словам президента, украинская сторона зафиксировала четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях Беларуси, которые работают в интересах российских войск.

Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси – именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областям, по нашей энергетике, по нашей железной дороге

– заявил Зеленский.

Киев предупредил белорусские власти

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала об опасности втягивания Беларуси в войну на стороне России и уже донесла свою позицию до белорусского руководства.

Беларусь имеет время, чтобы демонтировать это оборудование

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина не заинтересована в дальнейшем вовлечении Беларуси в войну и рассчитывает на шаги, которые будут способствовать снижению напряженности и приближению мира.

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Степан Гафтко

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