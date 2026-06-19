Зеленский прогнозирует возобновление переговоров с россией, но формат не определен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что раунды переговоров с российской стороной возобновятся, однако вопрос, в каком формате, остается открытым, передает УНН.

Детали

Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос - в каком формате. Европейцы за то, чтобы это был совместный трек с американцами. И все также поддерживают трек, который мы предложили. Я верю в двустороннюю встречу. Но чтобы обязательно были партнеры - сказал Зеленский.

Он добавил, что присутствие партнеров важно, ведь есть много вещей, на которые рассчитывает Украина: на гарантии безопасности после окончания войны, на членство в Европейском Союзе.

Мы даем возможность россиянам выбирать формат - добавил Зеленский.

Напомним

Неформальные контакты с россией, между Украиной и командой президента США Дональда Трампа по поводу возможного прекращения войны возобновились. Среди вариантов, которые обсуждаются - двухэтапное прекращение огня с введением буферной зоны вдоль линии фронта.