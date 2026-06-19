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Зеленский прогнозирует возобновление переговоров с россией, но формат не определен

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

По мнению украинского президента, переговоры с россией возобновятся, но формат остается открытым. Он подчеркнул важность присутствия партнеров для гарантий безопасности и членства в ЕС.

Зеленский прогнозирует возобновление переговоров с россией, но формат не определен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что раунды переговоров с российской стороной возобновятся, однако вопрос, в каком формате, остается открытым, передает УНН.

Детали

Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос - в каком формате. Европейцы за то, чтобы это был совместный трек с американцами. И все также поддерживают трек, который мы предложили. Я верю в двустороннюю встречу. Но чтобы обязательно были партнеры

- сказал Зеленский.

Он добавил, что присутствие партнеров важно, ведь есть много вещей, на которые рассчитывает Украина: на гарантии безопасности после окончания войны, на членство в Европейском Союзе.

Мы даем возможность россиянам выбирать формат

- добавил Зеленский.

Напомним

Неформальные контакты с россией, между Украиной и командой президента США Дональда Трампа по поводу возможного прекращения войны возобновились. Среди вариантов, которые обсуждаются - двухэтапное прекращение огня с введением буферной зоны вдоль линии фронта.

Павел Башинский

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