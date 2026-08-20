Атака на Киев: пострадали по меньшей мере четыре человека, повреждена детская больница

В результате вражеской атаки на Киев пострадали как минимум 4 человека. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует УНН.

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Также, по его словам, несколько человек заблокированы в укрытии, экстренные службы направляются на место.

В Соломенском районе обломки упали возле пятиэтажного жилого дома. Предварительно, в доме выбило окна. Произошел пожар - констатировал Кличко.

Кроме того, он рассказал о вызовах медиков в Соломенский и Дарницкий районы.

В Соломенском районе повреждено помещение детской больницы. Выбило окна, на территории горят автомобили. ... В Святошинском районе разрушены помещения на территории нежилой застройки - отметил городской голова.

Тем временем OSINT-каналы сообщают о запусках «Калибров» в воздушное пространство Украины через Херсонщину.

Напомним

Ночью 20 августа Киев атаковали баллистическими ракетами. В Святошинском районе зафиксированы попадания, в Дарницком горят нежилые помещения.

В Киеве обломки БПЛА упали во дворе пятиэтажки, существует угроза новых атак