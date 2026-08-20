Київ атаковано балістикою: зафіксовано влучання і пожежі
Київ • УНН
Уночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення.
В ніч на четвер, 20 серпня, Київ був атакований ворогом з повітря. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 0:02 Повітряні сили попередили про балістичні ракети, що прямують через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Києва. Незабаром у столиці пролунало кілька потужних вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що столиця перебуває під атакою балістики, і закликав перебувати в укриттях.
Тим часом OSINT-канали уточнюють, що росіяни атакували Київ близько 20 ракетами "Циркон", і попереджають про нові запуски.
Згодом Кличко констатував, що у Святошинському районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови, у Дарницькому - палають нежитлові приміщення.
Нагадаємо
Напередодні у Дніпровському районі Києва уламки ворожого БпЛА впали у дворі п'ятиповерхівки, загоряння немає. Мер Кличко попередив про нові БпЛА, що летять на столицю, та закликав перебувати в укриттях.
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