Киев атакован баллистическими ракетами: зафиксированы попадания и пожары

В ночь на четверг, 20 августа, Киев был атакован врагом с воздуха. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 0:02 Воздушные силы предупредили о баллистических ракетах, которые через Черниговскую и Полтавскую области направляются в сторону Киева. Вскоре в столице прогремело несколько мощных взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что столица подвергается атаке баллистическими ракетами, и призвал находиться в укрытиях.

Тем временем OSINT-каналы уточняют, что россияне атаковали Киев примерно 20 ракетами «Циркон», и предупреждают о новых запусках.

Впоследствии Кличко констатировал, что в Святошинском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки, а в Дарницком — горят нежилые помещения.

Напомним

Накануне в Днепровском районе Киева обломки вражеского БпЛА упали во дворе пятиэтажного дома, возгорания нет. Мэр Кличко предупредил о новых БпЛА, которые летят на столицу, и призвал находиться в укрытиях.

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