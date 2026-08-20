Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало щонайменше 4 людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує УНН.

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Також, за його словами, кілька людей перебувають заблокованими в укритті, екстрені служби прямують на місце.

У Соломʼянському районі уламки впали біля пʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, в будинку повибивало вікна. Є пожежа - констатував Кличко.

Крім того, він розповів про виклики медиків у Соломʼянський та Дарницький райони.

У Соломʼянському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки. ... У Святошинському районі руйнування приміщень на території нежитлової забудови - зазначив міський голова.

Тим часом OSINT-канал повідомляють про пуски "Калібрів" у повітряний простір України через Херсонщину.

Нагадаємо

Вночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення.

У Києві уламки БпЛА впали у дворі п'ятиповерхівки, є загроза нових атак