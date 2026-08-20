Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
Київ • УНН
У Києві внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше четверо людей. У районах міста зафіксували пожежі, руйнування та пошкодження лікарні.
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало щонайменше 4 людини. Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує УНН.
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Також, за його словами, кілька людей перебувають заблокованими в укритті, екстрені служби прямують на місце.
У Соломʼянському районі уламки впали біля пʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, в будинку повибивало вікна. Є пожежа
Крім того, він розповів про виклики медиків у Соломʼянський та Дарницький райони.
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Тим часом OSINT-канал повідомляють про пуски "Калібрів" у повітряний простір України через Херсонщину.
Нагадаємо
Вночі 20 серпня Київ атакували балістичними ракетами. У Святошинському районі зафіксували влучання, у Дарницькому горять нежитлові приміщення.
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