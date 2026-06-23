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Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога

Киев • УНН

 • 8456 просмотра

российские власти заявили о готовности возобновить переговоры с Украиной. Эксперт считает, что реальных оснований для мира нет, необходимо усиленное давление на кремль.

Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога

Представители российской власти начали говорить о возможности возобновления переговорного процесса между Украиной и россией. В то же время Украина продолжает наносить все более ощутимые удары по военной и энергетической инфраструктуре рф, а в Вашингтоне все чаще признают эффективность украинской обороны. Означает ли это, что стороны приближаются к реальным мирным переговорам, в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

В Вашингтоне начинают осознавать, что первоначальная стратегия в отношении россии не сработала

По мнению эксперта, одним из главных позитивных сигналов последнего времени является изменение восприятия войны в американской администрации. По его словам, в США все лучше понимают, что попытки убедить кремль дипломатическими уступками не дали результата.

Действительно, есть определенные позитивные сдвиги, хотя пока они остаются сдержанными. Прежде всего речь идет об изменении восприятия ситуации в Соединенных Штатах. Мы уже неоднократно говорили о том, что если бы администрация Дональда Трампа с самого начала занимала более жесткую позицию в отношении россии, а не искала уступок со стороны Украины, то ситуация могла бы развиваться совсем иначе. Сейчас в Вашингтоне, похоже, начинают осознавать, что прежние подходы не дали результата

- сказал Желиховский.

По его словам, кремль проигнорировал практически все сигналы, которые поступали от американской стороны в течение последних месяцев.

Мы увидели, что не сработали ни различные переговорные форматы, ни личные контакты с путиным, ни разговоры о санкциях, ни экономические стимулы. российский диктатор не был готов менять свою позицию. Именно поэтому сейчас все больше внимания уделяется другим механизмам воздействия, которые могут заставить кремль пересмотреть свои расчеты

- отметил эксперт.

Украинские удары по российскому тылу меняют баланс восприятия войны

Желиховский подчеркивает, что важную роль в изменении международных настроений играют успехи Украины в развитии собственных оборонных технологий и дальнобойных возможностей.

Украина значительно усилила свои возможности. Мы видим развитие дроновых технологий, ракетных программ, увеличение дальности ударов по территории россии. То, что еще несколько лет назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью. Удары уже достигают объектов в глубоком тылу российской федерации, и это серьезный результат как для украинского оборонно-промышленного комплекса, так и для наших партнеров, которые помогают развивать эти возможности

- отметил он.

По мнению политолога, именно эти факторы постепенно формируют дополнительное давление на российское руководство.

российская пропаганда пытается демонстрировать, что ситуация находится под контролем, но факты свидетельствуют об обратном. Даже в российском обществе все труднее объяснять, почему война, которая якобы происходит где-то далеко, вдруг начинает проявляться в виде ударов по объектам в самом российском тылу

- добавил эксперт.

Пока говорить о готовности Кремля к миру рано

Несмотря на отдельные заявления российских чиновников о готовности к переговорам, реальных оснований говорить о скором начале мирного процесса пока нет, считает Желиховский.

Я не питаю иллюзий относительно россии. Да, мы слышим заявления о готовности к переговорам, но в то же время те же самые российские чиновники продолжают обвинять Украину в нежелании мира. Это абсолютно не соответствует действительности. Украина неоднократно заявляла о готовности к переговорам, и президент Владимир Зеленский также неоднократно это подчеркивал

- сказал он.

По словам эксперта, сейчас речь может идти лишь о первых сигналах и попытках сформировать будущую переговорную площадку.

Определенное окно возможностей действительно может открываться. Но пока это не означает, что россия готова к реальному миру здесь и сейчас. Для этого нужно гораздо более сильное давление на кремль. Именно над этим сегодня работают Украина и ее союзники

- отметил Желиховский.

Украина демонстрирует результат даже при значительно меньших ресурсах

Эксперт обратил внимание, что Украина смогла достичь значительных результатов, имея гораздо меньше ресурсов, чем россия и ее партнеры.

Не стоит забывать, что россия воюет не в одиночку. Она получила технологии беспилотников от Ирана, масштабную помощь от Северной Кореи, поддержку со стороны Китая. В то же время Украина имеет значительно меньше собственных ресурсов - человеческих, экономических и территориальных. Но даже в таких условиях украинское государство демонстрирует способность наносить очень ощутимые удары противнику и эффективно сдерживать агрессора

- отметил он.

По его мнению, именно это все больше влияет на оценки западных партнеров.

Американцы и европейцы видят, что Украина не только выстояла в самые тяжелые периоды войны, но и продолжает наращивать свои возможности. И это становится важным аргументом в пользу дальнейшей поддержки нашего государства

- сказал эксперт.

Осторожный оптимизм есть, но впереди еще много работы

Подводя итог, Желиховский подчеркнул, что нынешние события дают основания для сдержанного оптимизма, однако говорить о скором завершении войны пока преждевременно.

Определенный оптимизм действительно есть. Мы видим позитивные изменения в оценках наших партнеров, видим усиление украинских возможностей и понимание того, что россию необходимо принуждать к диалогу через давление. Но пока рано говорить, что кремль готов к миру. Для этого необходимо продолжать политическое, экономическое и военное давление. Только тогда могут появиться реальные предпосылки для серьезных переговоров

- резюмировал Желиховский.

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Андрей Тимощенков

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